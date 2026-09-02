Beşiktaş'a transferde çifte müjde! Leo Pereira ve Ilaix Moriba harekatı





Flamengo'nun deneyimli stoper için 18 milyon euro bonservis talep ettiği, Beşiktaş yönetiminin ise teklifini 15 milyon euro seviyesine yükselttiği kaydedildi.

Siyah-beyazlılar, iki taraf arasındaki 3 milyon euroluk farkı azaltarak transferi tamamlamayı hedefliyor.

Italiano'nun da savunma hattında doğrudan ilk 11 için rekabet oluşturabilecek, tecrübeli bir stoper istediği ifade ediliyor.