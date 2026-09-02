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Beşiktaş'a transferde çifte müjde! Leo Pereira ve Ilaix Moriba harekatı

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, savunma ve orta saha için iki önemli transferi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Leo Pereira için Flamengo ile bonservis pazarlığı yaparken Celta Vigo'nun orta sahası Ilaix Moriba'nın da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

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Beşiktaş'a transferde çifte müjde! Leo Pereira ve Ilaix Moriba harekatı

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk yarışında iddialı bir takım oluşturmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kartal bu transfer döneminde Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard, Ernest Poku ve Dusan Vlahovic gibi önemli isimleri kadrosuna katı.

Vincenzo Italiano orta saha ve savunmaya transfer istiyor.Vincenzo Italiano orta saha ve savunmaya transfer istiyor.

Siyah-beyazlılar, transfer döneminin son bölümünde savunma ve orta saha takviyelerine yöneldi.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, iki oyuncu için görüşmeler gerçekleştiriyor.

Leo Pereira Beşiktaş'ın gündeminde.Leo Pereira Beşiktaş'ın gündeminde.
LEO PEREIRA İÇİN 15 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın stoper transferindeki öncelikli hedefinin Flamengo forması giyen Leo Pereira olduğu belirtildi.

30 yaşındaki Brezilyalı savunmacı için iki kulüp arasındaki pazarlıkların devam ettiği aktarıldı.

Beşiktaş'a transferde çifte müjde! Leo Pereira ve Ilaix Moriba harekatı-4

Flamengo'nun deneyimli stoper için 18 milyon euro bonservis talep ettiği, Beşiktaş yönetiminin ise teklifini 15 milyon euro seviyesine yükselttiği kaydedildi.

Siyah-beyazlılar, iki taraf arasındaki 3 milyon euroluk farkı azaltarak transferi tamamlamayı hedefliyor.

Italiano'nun da savunma hattında doğrudan ilk 11 için rekabet oluşturabilecek, tecrübeli bir stoper istediği ifade ediliyor.

Ilaix Moriba, Beşiktaş'ın listesinde.Ilaix Moriba, Beşiktaş'ın listesinde.
ORTA SAHAYA MORIBA

Transfer döneminin son günlerine girilirken Beşiktaş'ta orta saha arayışı devam ediyor.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadro planlaması doğrultusunda 6 numara pozisyonuna takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, rotasını İspanya La Liga'ya çevirdi.

Barcelona altyapısından yetişen Ilaix Moriba, Beşiktaş'ın değerlendirdiği isimler arasına girdi.

Beşiktaş'a transferde çifte müjde! Leo Pereira ve Ilaix Moriba harekatı-6
AYRILIĞA SICAK BAKTIĞI BELİRTİLDİ

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Celta Vigo forması giyen 23 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusu, kulübünden ayrılmaya ve Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.

Beşiktaş yönetiminin de oyuncunun mevcut sözleşme ve transfer koşulları hakkında bilgi aldığı aktarıldı.

Beşiktaş'ın transferdeki en önemli engeli ise Celta Vigo'nun bonservis beklentisi. İspanyol kulübünün Moriba için kapıyı en az 10 milyon eurodan açtığı belirtiliyor.

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Beşiktaş'a transferde çifte müjde! Leo Pereira ve Ilaix Moriba harekatı-8 Beşiktaş'a transferde çifte müjde! Leo Pereira ve Ilaix Moriba harekatı-9 Beşiktaş'a transferde çifte müjde! Leo Pereira ve Ilaix Moriba harekatı-10

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