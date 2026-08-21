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Beşiktaş'tan orta sahaya Leon Goretzka bombası!

Beşiktaş, orta saha takviyesi için bonservisi elinde bulunan Leon Goretzka'yı gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki Alman futbolcunun maaş beklentisini araştıracak ve mali şartların uygun olması halinde transfer için harekete geçecek.

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Beşiktaş'tan orta sahaya Leon Goretzka bombası!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları orta saha bölgesine yoğunlaştı.

Siyah-beyazlı yönetim, 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilecek bir oyuncuyu kadroya katmak için çalışmalarını hızlandırırken, son olarak Bayern Münih'ten ayrılan Leon Goretzka gündeme geldi.

Beşiktaş Leon Goretzka'yı gündemine aldı.Beşiktaş Leon Goretzka'yı gündemine aldı.
GORETZKA İÇİN MALİ ŞARTLAR ARAŞTIRILACAK

Bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki Alman futbolcu için öncelikle maaş beklentisinin araştırılacağı belirtildi.

Beşiktaş yönetiminin, deneyimli oyuncunun talep edeceği ücretin kulübün transfer bütçesine uygun olup olmadığını değerlendireceği ifade edildi.

Beşiktaş teklif yapmadan önce Goretzka'nın maliyetini araştıracak.Beşiktaş teklif yapmadan önce Goretzka'nın maliyetini araştıracak.
Goretzka'nın mali şartlarının Beşiktaş'ın bütçesine uyum sağlaması halinde transfer görüşmelerinin daha somut bir aşamaya taşınabileceği aktarıldı.

Siyah-beyazlılar, bu süreçte oyuncunun beklentilerini ve sözleşme şartlarını netleştirmeye çalışacak.

Goretzka'nın bonservisi elinde bulunuyor.Goretzka'nın bonservisi elinde bulunuyor.
ORTA SAHAYA FİZİK GÜCÜ VE TECRÜBE

Teknik heyetin orta saha rotasyonunda fizik gücü yüksek, aynı zamanda oyun kalitesiyle fark yaratabilecek bir futbolcu istediği belirtildi.

Goretzka'nın 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilmesi, Beşiktaş'ın aradığı profil açısından önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

Beşiktaş'tan orta sahaya Leon Goretzka bombası!-5
Yönetimin transfer döneminin kalan bölümünde orta sahaya mutlaka takviye yapmayı hedeflediği kaydedildi.

Goretzka için yapılacak maliyet araştırmasının ardından Beşiktaş'ın transfer konusunda izlenecek yol haritasını belirlemesi bekleniyor.

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