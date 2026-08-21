Beşiktaş'tan orta sahaya Leon Goretzka bombası!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları orta saha bölgesine yoğunlaştı.

Siyah-beyazlı yönetim, 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilecek bir oyuncuyu kadroya katmak için çalışmalarını hızlandırırken, son olarak Bayern Münih'ten ayrılan Leon Goretzka gündeme geldi.