Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris maçı ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş, Kauno Zalgiris karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 263. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar daha önce oynadığı 262 karşılaşmada 101 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 mağlubiyet aldı. Kartal bu maçlarda rakip fileleri 353 kez havalandırırken kalesinde 395 gol gördü.

Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i elemesi halinde lig aşamasına yükselecek

LİTVANYA TAKIMLARIYLA İLK KEZ

Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez Litvanya'dan bir takımla karşılaşacak. Kauno Zalgiris mücadelesi bu yönüyle siyah-beyazlı kulübün Avrupa tarihine geçecek.

AVRUPA LİGİ'NDE 138. MAÇ

Beşiktaş, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi çizgisindeki organizasyonda bugüne kadar 137 karşılaşmaya çıktı. Siyah-beyazlılar bu maçlarda 61 galibiyet ve 25 beraberlik alırken 51 kez mağlup oldu. Kartal rakip fileleri 214 kez havalandırdı, kalesinde ise 180 gol gördü. Kauno Zalgiris karşılaşması Beşiktaş'ın bu kulvardaki 138. maçı olacak.

İÇ SAHADA 132. AVRUPA MAÇI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında ev sahibi statüsünde daha önce 131 karşılaşmaya çıktı. Siyah-beyazlılar bu müsabakaların 66'sını kazanırken 26 beraberlik ve 39 mağlubiyet yaşadı. Kartal iç saha karşılaşmalarında 202 gol atıp 150 gol yedi. Kauno Zalgiris mücadelesi Beşiktaş'ın ev sahibi statüsündeki 132. Avrupa karşılaşması olacak.