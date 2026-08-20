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Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris maçı ilk 11'i belli oldu

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, Play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris'i ağırlıyor. Bu sezon oynadığı ilk 5 karşılaşmada gol yemeyen siyah-beyazlılar, zorlu randevuda rakibini yenerek avantaj yakalamak ve Litvanya'ya mutlu gitmek amacında. Teknik direktör Vincenzo Italiano kararını verdi ve Kartal'ın ilk 11'i belli oldu. Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris maçı ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş, Avrupa Ligi macerasına Play-off turundan devam ediyor. Kartal, Zalgiris ile Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, kazanarak Litvanya'daki, mücadele öncesinde avantaj yakalamak arzusunda.

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Jonas Weickenmeier yapacak.

Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris maçı ilk 11'i belli oldu-2

CANLI TAKİP

Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Nübel, Salih, Oh, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Rıdvan, Djalo, Emirhan, Murillo

KAUNO ZALGIRIS: Svedkauskas, Moutachy, Tolordava, Slivka, Konatar, Lekiatas, Benchaib, Baldassarra, Kalik, Krekovic, Debelju

Beşiktaş bu sezon oynadığı ilk 5 maçta gol yemediBeşiktaş bu sezon oynadığı ilk 5 maçta gol yemedi

OUATTARA CEZASINI TAMAMLADI

Beşiktaş'ta Kassoum Ouattara, kırmızı kart cezasını tamamladı. Fransız sol bek, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile deplasmanda oynanan karşılaşmada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmüş ve rövanşta forma giyememişti. Cezası sona eren Ouattara'nın Kauno Zalgiris karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor.

UDUOKHAI UEFA LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

Beşiktaş'ta Felix Uduokhai ise Kauno Zalgiris karşılaşmasında forma giyemeyecek. Takımdan ayrılması beklenen Alman savunma oyuncusuna Avrupa kupaları için UEFA'ya bildirilen listede yer verilmedi.

VLAHOVIC UEFA LİSTESİNDE

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, UEFA'ya bildirilen oyuncu listesine dahil edildi. Sırp santrforun Kauno Zalgiris karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor.

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BEŞİKTAŞ'IN UEFA LİSTESİ

Kaleciler: Alexander Nubel, Doğan Alemdar

Savunma: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo

Orta saha ve hücum: Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy

B LİSTESİ

Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Emir Yaşar, Mustafa Azem Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Efe Işık, Ali Pağda, Ozan Sevim, Fahri Kerem Ay ve Ahmet Sami Bircan.

AVRUPA'DA 263. RANDEVU

Beşiktaş, Kauno Zalgiris karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 263. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar daha önce oynadığı 262 karşılaşmada 101 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 mağlubiyet aldı. Kartal bu maçlarda rakip fileleri 353 kez havalandırırken kalesinde 395 gol gördü.

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LİTVANYA TAKIMLARIYLA İLK KEZ

Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez Litvanya'dan bir takımla karşılaşacak. Kauno Zalgiris mücadelesi bu yönüyle siyah-beyazlı kulübün Avrupa tarihine geçecek.

AVRUPA LİGİ'NDE 138. MAÇ

Beşiktaş, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi çizgisindeki organizasyonda bugüne kadar 137 karşılaşmaya çıktı. Siyah-beyazlılar bu maçlarda 61 galibiyet ve 25 beraberlik alırken 51 kez mağlup oldu. Kartal rakip fileleri 214 kez havalandırdı, kalesinde ise 180 gol gördü. Kauno Zalgiris karşılaşması Beşiktaş'ın bu kulvardaki 138. maçı olacak.

İÇ SAHADA 132. AVRUPA MAÇI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında ev sahibi statüsünde daha önce 131 karşılaşmaya çıktı. Siyah-beyazlılar bu müsabakaların 66'sını kazanırken 26 beraberlik ve 39 mağlubiyet yaşadı. Kartal iç saha karşılaşmalarında 202 gol atıp 150 gol yedi. Kauno Zalgiris mücadelesi Beşiktaş'ın ev sahibi statüsündeki 132. Avrupa karşılaşması olacak.

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3 İÇ SAHA MAÇINI İSTANBUL DIŞINDA OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında ev sahibi olduğu üç karşılaşmayı çeşitli nedenlerle İstanbul dışında oynamak zorunda kaldı. Siyah-beyazlılar 1986-87 sezonunda Dinamo Kiev ile oynayacağı Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final mücadelesini hava şartları nedeniyle İzmir'de yaptı ve karşılaşmayı 5-0 kaybetti. 2003-04 sezonunda Chelsea ile oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşması İstanbul'daki bombalı terör saldırılarının ardından Gelsenkirchen'e taşındı. Beşiktaş bu mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı. 2024-25 sezonundaki Maccabi Tel Aviv karşılaşması ise güvenlik gerekçeleriyle Macaristan'da oynandı ve siyah-beyazlılar maçı 3-1 kaybetti.

AVRUPA'DA 3 KEZ ÇEYREK FİNAL

Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde üç kez son 8 takım arasına kaldı. Siyah-beyazlılar 1986-87 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, 2002-03 sezonunda UEFA Kupası ve 2016-17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Beşiktaş, 2016-17'de Lyon karşısında penaltı atışları sonucunda elenerek yarı finalin kapısından döndü.

EN FARKLI GALİBİYETİ 6-0

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyeti B36 Torshavn karşısında geldi. Siyah-beyazlılar 2018-19 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Faroe Adaları temsilcisini sahasında 6-0 mağlup etti. Kartal ayrıca Saraybosna'yı 5-0, Maccabi Tel Aviv ile Lugano'yu ise 5-1'lik skorlarla mağlup etmeyi başardı.

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EN FARKLI YENİLGİ LIVERPOOL'A KARŞI

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-08 sezonunda Liverpool deplasmanında yaşadı. Siyah-beyazlılar UEFA Şampiyonlar Ligi grup mücadelesini 8-0 kaybetti. Kartal ayrıca Leeds United ve Dinamo Kiev deplasmanlarında 6-0'lık mağlubiyetler aldı.

AVRUPA'NIN EN GOLCÜSÜ OKTAY DERELİOĞLU

Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında en fazla gol atan oyuncu 14 golle Oktay Derelioğlu. Oktay'ı 13'er golle Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun takip ediyor. Ricardo Quaresma ile Bobo ise Avrupa'da 12'şer kez fileleri havalandırdı. Mevcut kadroda Milot Rashica'nın 4, Semih Kılıçsoy'un 3, Orkun Kökçü'nün 2 ve Vaclav Cerny'nin 1 Avrupa golü bulunuyor.

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