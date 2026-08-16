Beşiktaş'ta bir dönem sona erdi! Necip Uysal veda etti

Tören sırasında stadyum skorbordlarında Necip Uysal için hazırlanan özel video gösterildi. Beşiktaşlı futbolcular da tecrübeli ismin sahaya çıkışı sırasında iki sıra halinde dizilerek koridor oluşturdu. Necip Uysal, takım arkadaşlarının arasından geçerek taraftarları selamladı.

Kariyeri boyunca yalnızca siyah-beyazlı formayı giyen ve uzun yıllar takım kaptanlığı yapan Necip Uysal, Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş taraftarının karşısına son kez futbolcu kimliğiyle çıktı.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon sonunda profesyonel futbol kariyerini noktalayan Necip Uysal için Eyüpspor karşılaşması öncesinde veda töreni düzenlendi.

Necip Uysal Beşiktaş'a veda etti

ORKUN KÖKÇÜ'DEN ÇİÇEK

Beşiktaş'ın takım kaptanı Orkun Kökçü, Necip Uysal'a çiçek takdim etti. Uysal daha sonra siyah-beyazlı futbolcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

SERDAL ADALI'DAN 20 NUMARALI FORMA

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da törende Necip Uysal'a özel bir hediye verdi. Adalı, tecrübeli futbolcunun uzun yıllar taşıdığı 20 numaralı Beşiktaş formasının çerçevelenmiş halini Uysal'a takdim etti.

"HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM"

Sahaya eşi ve çocuklarıyla birlikte çıkan Necip Uysal, siyah-beyazlı taraftarlara seslendi. Uysal konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günümde, kötü günümde hep arkamdaydınız. Hepinizi çok seviyorum, hakkınızı helal edin."