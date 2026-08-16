Beşiktaş'ta bir dönem sona erdi! Necip Uysal veda etti
Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezon sonunda futbolu bırakan Necip Uysal için Eyüpspor karşılaşması öncesinde veda töreni düzenlendi. Siyah-beyazlı futbolcuların koridor oluşturduğu törende taraftara seslenen Uysal, “Hepinizi çok seviyorum, hakkınızı helal edin.” dedi.
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon sonunda profesyonel futbol kariyerini noktalayan Necip Uysal için Eyüpspor karşılaşması öncesinde veda töreni düzenlendi.
Kariyeri boyunca yalnızca siyah-beyazlı formayı giyen ve uzun yıllar takım kaptanlığı yapan Necip Uysal, Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş taraftarının karşısına son kez futbolcu kimliğiyle çıktı.
FUTBOLCULAR KORİDOR OLUŞTURDU
Tören sırasında stadyum skorbordlarında Necip Uysal için hazırlanan özel video gösterildi. Beşiktaşlı futbolcular da tecrübeli ismin sahaya çıkışı sırasında iki sıra halinde dizilerek koridor oluşturdu. Necip Uysal, takım arkadaşlarının arasından geçerek taraftarları selamladı.
ORKUN KÖKÇÜ'DEN ÇİÇEK
Beşiktaş'ın takım kaptanı Orkun Kökçü, Necip Uysal'a çiçek takdim etti. Uysal daha sonra siyah-beyazlı futbolcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
SERDAL ADALI'DAN 20 NUMARALI FORMA
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da törende Necip Uysal'a özel bir hediye verdi. Adalı, tecrübeli futbolcunun uzun yıllar taşıdığı 20 numaralı Beşiktaş formasının çerçevelenmiş halini Uysal'a takdim etti.
"HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM"
Sahaya eşi ve çocuklarıyla birlikte çıkan Necip Uysal, siyah-beyazlı taraftarlara seslendi. Uysal konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günümde, kötü günümde hep arkamdaydınız. Hepinizi çok seviyorum, hakkınızı helal edin."
TARAFTARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Necip Uysal, konuşmasının ardından Kuzey Kale Arkası Tribünü'ne doğru gitti.
Eski kaptan, burada siyah-beyazlı taraftarlara üçlü çektirerek vedasını tamamladı.
Tribünler de Necip Uysal'a tezahüratlarla karşılık verdi.
SEZONUN SON BÖLÜMÜNÜ TAKIMDAN AYRI GEÇİRMİŞTİ
Necip Uysal'ın kaptanlık görevi geçtiğimiz sezonun ortalarında alınmıştı.
Tecrübeli futbolcu sezonun kalan bölümünü takımdan ayrı bireysel çalışmalar yaparak tamamlamış, sezon sonunda da futbol kariyerini noktaladığını açıklamıştı.
Eyüpspor karşılaşması öncesindeki törenle Necip Uysal, yıllarca formasını giydiği Beşiktaş'ın taraftarlarına saha içinde veda etme fırsatı buldu.