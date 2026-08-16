Kartal'ın yıldızları ligde sahne alıyor! Beşiktaş'ın Eyüpspor maçı muhtemel 11'i
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk haftasında Eyüpspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak mücadelede Vincenzo Italiano ilk Süper Lig sınavını verirken siyah-beyazlıların 7 yeni transferi de görev verilmesi halinde ligde ilk kez Beşiktaş forması giyecek. İtalyan çalıştırıcı, ilk 11'ini netleştirdi. İşte detaylar...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk haftasında Eyüpspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Avrupa kupalarında sezona 4'te 4'le başlayan siyah-beyazlılar, taraftarı önündeki ilk lig maçını da kazanarak yeni sezona 3 puanla giriş yapmak istiyor.
ITALIANO'NUN İLK SÜPER LİG MAÇI
Sezon başında Beşiktaş'ın başına geçen Vincenzo Italiano, Eyüpspor karşılaşmasıyla birlikte teknik direktörlük kariyerindeki ilk Süper Lig maçına çıkacak.
48 yaşındaki İtalyan teknik adam, siyah-beyazlıların başında Avrupa kupalarında oynadığı 4 resmi karşılaşmanın tamamını kazandı.
Italiano, Avrupa'daki başarılı başlangıcını Süper Lig'e de taşımayı hedefliyor.
7 YENİ TRANSFER SİFTAHA HAZIRLANIYOR
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nubel, Salih Özcan, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic, görev verilmesi halinde siyah-beyazlı formayla ilk Süper Lig maçlarına çıkacak.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Eyüpspor karşısında yeni transferlerinden hangilerine ilk 11'de şans vereceği merakla bekleniyor.
AVRUPA'DA 4'TE 4
Beşiktaş, Eyüpspor karşılaşması öncesinde bu sezon 4 resmi maça çıktı ve tamamını kazandı.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland ile eşleşen siyah-beyazlılar, Danimarka temsilcisini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla geçerek tur atladı.
3. eleme turunda Hradec Kralove ile karşılaşan Beşiktaş, iki mücadeleyi de 1-0 kazanarak play-off turuna yükseldi.
Siyah-beyazlılar bu 4 karşılaşmada 5 gol atarken kalesinde gol görmedi.
EYÜPSPOR'DA ÖZHAN PULAT DÖNEMİ
Eyüpspor ise yeni sezona teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde başlayacak.
Eflatun-sarılılar, Tüpraş Stadı'ndaki zorlu karşılaşmadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.
12 TRANSFER YAPILDI
Eyüpspor yaz transfer döneminde kadrosunda önemli değişikliklere gitti.
İstanbul ekibi Horatiu Moldovan, Chandrel Massanga, Ahmed Abdullahi, Yusuf Barası, Bilal Boutobba, Zak Jules, Jawad El Yamiq, Mete Demir, Konrad Michalak, Abdelhamid Sabiri, David Costa ve Musa Eren Karakaş'ı kadrosuna kattı.
2024-25 sezonunda ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor, Beşiktaş karşılaşmasıyla ligdeki üçüncü sezonuna başlayacak.
SÜPER LİG'DE 5. RANDEVU
Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlılar daha önce oynanan 4 lig maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Beşiktaş rakibini 2-1, 3-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup ederken deplasmandaki bir karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.
Bu 4 maçta Beşiktaş 9, Eyüpspor ise 5 gol kaydetti.
KUPADA DA 4-0 KAZANMIŞTI
İki takım 2023-24 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda da karşı karşıya geldi. Beşiktaş, bu mücadeleyi 4-0 kazanarak sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.
EVİNDE AÇILIŞ MAÇLARINDA ÇOK GÜÇLÜ
Beşiktaş'ın Süper Lig'de sahasında oynadığı sezon açılışı maçlarındaki performansı dikkat çekiyor.
Siyah-beyazlılar ev sahibi olduğu 34 ilk hafta karşılaşmasının 30'unu kazandı. Beşiktaş bu maçlarda 3 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet yaşadı.
EVİNDEKİ 34 AÇILIŞIN TAMAMINDA GOL ATTI
Beşiktaş, lig tarihinde sahasında oynadığı 34 ilk hafta karşılaşmasının tamamında rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Siyah-beyazlılar lig tarihindeki toplam 68 sezon açılışında ise 43 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
Beşiktaş, 68 sezonun 59'unda ilk hafta maçlarında gol buldu. Gol atamadığı 9 karşılaşmanın tamamı deplasmanda oynandı.
SON 10 SEZONDA 9 GALİBİYET
Beşiktaş son 10 sezonun ilk hafta karşılaşmalarında da yüksek bir galibiyet yüzdesi yakaladı.
Siyah-beyazlılar bu dönemde oynadığı 10 sezon açılışının 9'unu kazanırken yalnızca 2019-20 sezonunda Sivasspor deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
EN FARKLI GALİBİYETİ 4-0
Beşiktaş, Süper Lig tarihindeki ilk hafta maçlarında en farklı galibiyetlerini 4-0'lık sonuçlarla elde etti.
Siyah-beyazlılar 1962-63 sezonunda Vefa'yı, 1966-67 sezonunda ise İzmirspor'u 4-0 mağlup etti.
Beşiktaş'ın ilk haftalardaki en farklı yenilgisi ise 2019-20 sezonunda Sivasspor karşısında aldığı 3-0'lık sonuç oldu.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Cerny, Salih, Olaitan, Orkun, İlhan, Oh.
Eyüpspor: Moldovan, Calegari, El Yamiq, Jules, Arda, Massanga, Sabiri, Costa, Boutobba, Pintor, Yusuf.