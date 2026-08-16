Kartal'ın yıldızları ligde sahne alıyor! Beşiktaş'ın Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk haftasında Eyüpspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Avrupa kupalarında sezona 4'te 4'le başlayan siyah-beyazlılar, taraftarı önündeki ilk lig maçını da kazanarak yeni sezona 3 puanla giriş yapmak istiyor.