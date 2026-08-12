Beşiktaş'a iki stoper önerisi: Biri Premier Lig'den

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek için çalışmalar sürerken, stoper pozisyonu için iki yeni oyuncunun gündeme geldiği öğrenildi.

Siyah-beyazlı yönetimin henüz bu bölge için somut bir transfer adımı atmadığı belirtilirken, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'da forma giyen Kristoffer Ajer ile Paris Saint-Germain'in savunmacısı Lucas Beraldo'nun kulübe önerildiği kaydedildi.