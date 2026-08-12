CANLI YAYIN
Geri

Beşiktaş'a iki stoper önerisi: Biri Premier Lig'den

Beşiktaş'ın savunma hattına takviye planında iki yeni isim gündeme geldi. Siyah-beyazlılara Brentford'dan Kristoffer Ajer ile PSG'nin stoperi Lucas Beraldo önerildi. Piyasa değerleri nedeniyle transferlerde kiralama formülünün değerlendirilmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Beşiktaş'a iki stoper önerisi: Biri Premier Lig'den

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek için çalışmalar sürerken, stoper pozisyonu için iki yeni oyuncunun gündeme geldiği öğrenildi.

Siyah-beyazlı yönetimin henüz bu bölge için somut bir transfer adımı atmadığı belirtilirken, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'da forma giyen Kristoffer Ajer ile Paris Saint-Germain'in savunmacısı Lucas Beraldo'nun kulübe önerildiği kaydedildi.

Kristoffer AjerKristoffer Ajer
AJER'İN ÇOK YÖNLÜ OYUNU ÖNE ÇIKIYOR

28 yaşındaki Norveçli savunmacı Kristoffer Ajer, geride kalan 2025-2026 sezonunda Brentford formasıyla tüm kulvarlarda 31 karşılaşmaya çıktı.

Bu maçların 24'ünde ilk 11'de görev alan Ajer, sezonu 2 asist ve 4 sarı kartla tamamladı.

Kristoffer AjerKristoffer Ajer

1.98 metrelik fiziğiyle hava toplarında önemli bir alternatif sunan Ajer, yalnızca stoper bölgesinde görev yapmıyor.

Norveçli futbolcu, savunmanın farklı bölgelerinde de oynayabilmesi nedeniyle kadro planlamasında çok yönlü bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Kristoffer AjerKristoffer Ajer
BERALDO'NUN RAKAMLARI

Beşiktaş'a önerilen diğer isim ise PSG forması giyen 22 yaşındaki Brezilyalı Lucas Beraldo oldu.

Genç savunmacı, 2025-2026 sezonunda Fransız ekibiyle tüm kulvarlarda 25 maçta forma giydi.

BeraldoBeraldo

Beraldo söz konusu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Yaşı ve gelişim potansiyeli nedeniyle Brezilyalı stoperin, Beşiktaş'ın savunma rotasyonunda uzun vadeli bir seçenek olarak değerlendirilebileceği ifade edildi.

BeraldoBeraldo
KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

Ajer ve Beraldo'nun güncel piyasa değerlerinin 20 milyon euro seviyesinin üzerinde bulunması, Beşiktaş'ın transfer planındaki can sıkıcı unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Siyah-beyazlı yönetimin, yüksek bonservis bedelleri nedeniyle iki oyuncu için de satın alma yerine kiralama formülünü değerlendireceği belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş'a iki stoper önerisi: Biri Premier Lig'den-7 Beşiktaş'a iki stoper önerisi: Biri Premier Lig'den-8 Beşiktaş'a iki stoper önerisi: Biri Premier Lig'den-9

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde tur atlaması halinde rakibi Kauno Zalgiris
SONRAKİ HABER

Kartal'ın rakibi belli oldu
Görkem Ağgündüz
Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Beşiktaş

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler