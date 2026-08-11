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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde tur atlaması halinde rakibi Kauno Zalgiris

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile rövanşa çıkacak Beşiktaş’ın turu geçmesi halinde play-off’taki rakibi Kauno Zalgiris olacak. Siyah-beyazlılar ilk maçı 20 Ağustos’ta İstanbul’da, rövanşı ise 27 Ağustos’ta Litvanya’da oynayacak.

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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde tur atlaması halinde rakibi Kauno Zalgiris

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile karşılaşan Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde play-off'taki rakibi belli oldu.

İlk maçı 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadyumu'ndaki rövanşta Hradec Kralove engelini aşarsa UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek.

Semih KılıçsoySemih Kılıçsoy

RAKİP KAUNO ZALGIRIS

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb ile eşleşen Kauno Zalgiris, ilk karşılaşmayı 5-0 kaybetti. Litvanya temsilcisi rövanşta da Dinamo Zagreb'e 2-1 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Kauno Zalgiris böylece yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek.

BEŞİKTAŞ TURU GEÇERSE LİTVANYA EKİBİYLE OYNAYACAK

Beşiktaş'ın Hradec Kralove karşısında turu geçmesi halinde play-off eşleşmesi Kauno Zalgiris ile olacak. Siyah-beyazlıların Avrupa Ligi lig aşamasına kalabilmek için önündeki son engel böylece Litvanya temsilcisi olacak.

BEŞİKTAŞ ELENİRSE KONFERANS LİGİ'NE DEVAM EDECEK

Beşiktaş'ın Hradec Kralove karşısında turu geçememesi durumunda Avrupa macerası UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

Siyah-beyazlı ekip, Konferans Ligi play-off turunda Panathinaikos ile CSKA 1948 eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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İLK MAÇ TÜPRAŞ STADYUMU'NDA

Beşiktaş'ın Hradec Kralove'yi elemesi halinde Kauno Zalgiris eşleşmesindeki ilk karşılaşma 20 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Siyah-beyazlılar, play-off turunun ilk ayağında Tüpraş Stadyumu'nda avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

RÖVANŞ 27 AĞUSTOS'TA LİTVANYA'DA

Eşleşmenin ikinci karşılaşması ise 27 Ağustos'ta Litvanya'da oynanacak. Beşiktaş, iki maç sonunda Kauno Zalgiris'i geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

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