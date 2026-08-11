Beşiktaş Mohamed-Ali Cho'nun transferinde Monaco ile yarışıyor
Sağ kanat transferi için 23 yaş altı oyunculara yönelen Beşiktaş, Nice forması giyen Mohamed-Ali Cho için harekete geçti. L'Equipe'in haberine göre siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki Fransız futbolcu için 15 milyon euroluk teklif yaptı.
Yaz transfer dönemi sona ermeden kadrosuna sağ kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, rotasını Fransa'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların gündemine Nice forması giyen Mohamed-Ali Cho geldi.
L'Equipe'in haberine göre Beşiktaş, 22 yaşındaki Fransız futbolcu için Nice'e 15 milyon euroluk teklif yaptı. Siyah-beyazlıların Muhammed Salah dosyasını kapatmasının ardından sağ kanatta 23 yaş altı kontenjanına uygun isimlere yöneldiği süreçte Cho önemli adaylardan biri oldu.
BEŞİKTAŞ'TAN 15 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Beşiktaş yönetimi, sağ kanat transferinde somut adımını Mohamed-Ali Cho için attı. Siyah-beyazlılar, Fransız futbolcunun bonservisi için Nice'e 15 milyon euro teklif sundu.
MUHAMMED SALAH SONRASI ROTA U23
Beşiktaş, Muhammed Salah transferinden çekilmesinin ardından sağ kanat planında farklı bir stratejiye geçti.
Siyah-beyazlılar, yabancı oyuncu planlamasında avantaj sağlayabilecek 23 yaş altı isimleri ön plana çıkarırken 22 yaşındaki Mohamed-Ali Cho bu profile uygun seçeneklerden biri oldu. Beşiktaş'ın transfer döneminin kalan bölümünde sağ kanadın yanı sıra merkez orta saha, santrfor ve sol stoper bölgelerine de takviye yapma planı bulunuyor.
HULL CITY'YE TRANSFERİ SON ANDA YATTI
Mohamed-Ali Cho'nun kısa süre önce Nice'ten ayrılarak Hull City'ye transfer olması gündemdeydi. İngiliz ekibi, 22 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 20 milyon euro üzerinden transfer sürecini ilerletti. Cho'nun pazar günü sağlık kontrolünden geçmesi planlanırken Hull City son anda operasyondan çekildi. İngiliz kulübü, üst üste yaşanan sakatlıkların ardından transfer bütçesini farklı bölgelere yapılacak takviyeler için kullanmayı tercih etti.
NICE VE CHO AYRILIĞA HALA AÇIK
Hull City transferinin gerçekleşmemesi, Mohamed-Ali Cho'nun Nice'te kesin olarak kalacağı anlamına gelmiyor. Habere göre hem Fransız kulübü hem de oyuncu yeni transfer seçeneklerini değerlendirmeye açık durumda. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın 15 milyon euroluk teklifi Cho dosyasını yeniden hareketlendirdi.
MONACO DA DEVREDE
Beşiktaş, Mohamed-Ali Cho transferinde yalnız değil. Habere göre Ligue 1 ekiplerinden Monaco da 22 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgileniyor. Bu nedenle Nice'in önündeki seçeneklerin artması transfer pazarlığını doğrudan etkileyebilir.
35 MAÇTA 9 GOLE KATKI
Mohamed-Ali Cho, geçtiğimiz sezon Nice formasıyla tüm kulvarlarda 35 karşılaşmada görev yaptı. Fransız sağ kanat bu maçlarda 5 gol attı ve 4 asist yaptı. Cho böylece sezonu toplam 9 gole doğrudan katkıyla tamamladı.
BEŞİKTAŞ CEVABI BEKLİYOR
Beşiktaş'ın 15 milyon euroluk teklifinin ardından transferin bir sonraki aşamasında Nice'in tavrı belirleyici olacak.