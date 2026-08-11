Beşiktaş Mohamed-Ali Cho'nun transferinde Monaco ile yarışıyor

Yaz transfer dönemi sona ermeden kadrosuna sağ kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, rotasını Fransa'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların gündemine Nice forması giyen Mohamed-Ali Cho geldi. L'Equipe'in haberine göre Beşiktaş, 22 yaşındaki Fransız futbolcu için Nice'e 15 milyon euroluk teklif yaptı. Siyah-beyazlıların Muhammed Salah dosyasını kapatmasının ardından sağ kanatta 23 yaş altı kontenjanına uygun isimlere yöneldiği süreçte Cho önemli adaylardan biri oldu.

Mohamed-Ali Cho BEŞİKTAŞ'TAN 15 MİLYON EUROLUK TEKLİF Beşiktaş yönetimi, sağ kanat transferinde somut adımını Mohamed-Ali Cho için attı. Siyah-beyazlılar, Fransız futbolcunun bonservisi için Nice'e 15 milyon euro teklif sundu. MUHAMMED SALAH SONRASI ROTA U23 Beşiktaş, Muhammed Salah transferinden çekilmesinin ardından sağ kanat planında farklı bir stratejiye geçti. Siyah-beyazlılar, yabancı oyuncu planlamasında avantaj sağlayabilecek 23 yaş altı isimleri ön plana çıkarırken 22 yaşındaki Mohamed-Ali Cho bu profile uygun seçeneklerden biri oldu. Beşiktaş'ın transfer döneminin kalan bölümünde sağ kanadın yanı sıra merkez orta saha, santrfor ve sol stoper bölgelerine de takviye yapma planı bulunuyor.