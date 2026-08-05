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Beşiktaş'ın Hradec Kralove maçı kamp kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Listede yeni transfer Leandro Trossard yer almadı.

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Beşiktaş'ın Hradec Kralove maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş, 6 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki ilk sınavına Çekya'da çıkacak. Siyah-beyazlılar, Hradec Kralove ile kozlarını paylaşacak.

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Vincenzo Italiano, kamp kadrosunu belirledi ve listedeki isimler kulübün resmi hesaplarından paylaşıldı.

Kartal'ın kafilesinde Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Wilfred Ndidi, Amir Hadžiahmetović, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal K. Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Václav Černý, Taylan Bulut, Mustafa E. Hekimoğlu, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djaló, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy bulunuyor.

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