Beşiktaş'a tangocu kanat! Transferde hedef 15 Ağustos rota Matías Soulé
Beşiktaş, Roma’nın 23 yaşındaki Arjantinli sağ kanat oyuncusu Matías Soulé için istediği 35 milyon euroyu aşağı çekmeye çalışıyor. Siyah-beyazlı yönetim, bonservis bedelini 30 milyon euronun altına indirmeyi hedefliyor.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, 15 Ağustos'a kadar sol stoper, orta saha, santrfor ve sağ kanat takviyelerinin büyük bölümünü tamamlamayı amaçlıyor. Yönetim, sağ kanat bölgesindeki öncelikli adaylarından biri olarak Matías Soulé'yi listesinde tutuyor.
ROMA İLE TEMASLAR YENİDEN BAŞLADI
Beşiktaş, daha önce Matías Soulé'nin transfer şartlarını Roma'ya sordu. İtalyan kulübünün 35 milyon Euro talep etmesi görüşmelerin ilerlemesini zorlaştırdı. Siyah-beyazlı yönetim, bu rakamı yüksek bulmasına rağmen transferden vazgeçmedi ve indirim talebiyle Roma'nın kapısını yeniden çaldı.
ROMA BONSERVİSLİ SATIŞ İSTİYOR
İddiaya göre Roma, Matías Soulé için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır. Ancak finansal ihtiyaçları nedeniyle oyuncuyu kiralamak yerine bonservisiyle göndermek istiyor.
Bu yaklaşım, Beşiktaş'ın kiralama veya satın alma opsiyonlu formül üretme ihtimalini sınırlandırıyor. Siyah-beyazlıların transferi tamamlayabilmesi için Roma ile doğrudan bonservis bedeli üzerinden anlaşması gerekiyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFERDEN VAZGEÇMEDİ
Beşiktaş yönetimi, Roma'nın yüksek talebine rağmen Matías Soulé'yi sağ kanat listesinde tutuyor. Siyah-beyazlılar, yapılacak pazarlıklarla bonservis bedelini makul seviyeye indirmeye çalışıyor.
Görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması gündemde. Ancak Beşiktaş'ın Roma'ya sunduğu teklifin miktarı, ödeme planı ve bonuslarla ilgili herhangi bir ayrıntı bulunmuyor.
U23 KONTENJANINA UYUYOR
2003 doğumlu Matías Soulé, yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralındaki U23 kontenjanına uyuyor. Genç futbolcunun bu statüde yer alması, Beşiktaş'ın kadro planlaması açısından önemli bir avantaj oluşturuyor.
Arjantinli oyuncu, ağırlıklı olarak sağ kanatta görev yapıyor. Hücum hattının farklı bölgelerinde oynayabilmesi de Vincenzo Italiano'nun kadro planında Soulé'yi değerli bir seçenek haline getiriyor.
BORUSSIA DORTMUND DA TAKİPTE
Matías Soulé ile Borussia Dortmund'un da ilgilendiği konuşuluyor. Alman kulübünün olası bir transfer hamlesi yapması, Beşiktaş'ın Roma ile yürüttüğü pazarlıklardaki rekabeti artırabilir.
Borussia Dortmund'un Roma'ya resmî teklif sunduğuna dair net bir bilgi bulunmuyor. Beşiktaş yönetimi ise başka kulüpler devreye girmeden transfer şartlarını uygun seviyeye çekmeyi hedefliyor.
MATÍAS SOULÉ KİMDİR?
Tam adı Matías Soulé Malvano'dur. 15 Nisan 2003 tarihinde Mar del Plata'da dünyayag eldi. 1,82 metre boyundadır. Futbola CA Kimberley de Mar del Plata altyapısında başladı ve sonrasında Velez'e geçiş yaptı. İlk yurt dışı deneyimini Juventus altyapısında gerçekleştirdi. A takıma kadar yükseldi ve sonrasında Frosinone'ye kiralandı. 2024 yılında 28.60 milyon euroya Roma'nın yolunu tuttu. Kariyerinde 217 karşılaşmaya çıktı. 36 gol atıp 29 asist yaptı.