Matías Soulé BEŞİKTAŞ TRANSFERDEN VAZGEÇMEDİ Beşiktaş yönetimi, Roma'nın yüksek talebine rağmen Matías Soulé'yi sağ kanat listesinde tutuyor. Siyah-beyazlılar, yapılacak pazarlıklarla bonservis bedelini makul seviyeye indirmeye çalışıyor. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması gündemde. Ancak Beşiktaş'ın Roma'ya sunduğu teklifin miktarı, ödeme planı ve bonuslarla ilgili herhangi bir ayrıntı bulunmuyor.

Matías Soulé U23 KONTENJANINA UYUYOR 2003 doğumlu Matías Soulé, yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralındaki U23 kontenjanına uyuyor. Genç futbolcunun bu statüde yer alması, Beşiktaş'ın kadro planlaması açısından önemli bir avantaj oluşturuyor. Arjantinli oyuncu, ağırlıklı olarak sağ kanatta görev yapıyor. Hücum hattının farklı bölgelerinde oynayabilmesi de Vincenzo Italiano'nun kadro planında Soulé'yi değerli bir seçenek haline getiriyor.