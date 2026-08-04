Beşiktaş'ta Darwin Nunez gelişmesi! Temsilcisi İstanbul'a geliyor
Yeni sezon öncesi golcü arayışını sürdüren Beşiktaş'ın, Al Hilal forması giyen Darwin Nunez'in kiralık transferi için kulübüyle anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Uruguaylı futbolcunun temsilcisinin bu hafta İstanbul'da yönetimle bir araya gelmesi bekleniyor.
Yeni sezonda hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş, forvet transferinde önemli bir aşamaya geldi.
Siyah-beyazlıların, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen Darwin Nunez'in kiralanması konusunda kulübüyle anlaşma sağladığı iddia edildi.
Transferin tamamlanması için gözler oyuncu cephesiyle yapılacak son görüşmelere çevrildi.
AL HİLAL'DEN KİRALIK TRANSFERE ONAY
Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre Beşiktaş yönetimi, 27 yaşındaki Uruguaylı golcünün kiralık transferi konusunda Al Hilal ile mutabakata vardı. Haberde, Suudi Arabistan temsilcisinin de Nunez'in sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta forma giymesine onay verdiği aktarıldı.
Transfer sürecindeki bir sonraki adım ise oyuncunun temsilcisiyle yapılacak görüşme olacak. Nunez'in menajerinin bu hafta içerisinde İstanbul'a gelerek Beşiktaş yönetimiyle masaya oturacağı ve görüşmelerin ardından transferin son durumunun netleşeceği ifade edildi.
NUNEZ BEŞİKTAŞ'A OLUMLU YAKLAŞIYOR
Haberde Darwin Nunez'in de Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi. Siyah-beyazlıların, oyuncunun şartlarında da anlaşma sağlaması halinde transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedeflediği kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon Al Hilal formasıyla 24 resmi karşılaşmada görev yapan Uruguaylı santrfor, 9 gol ve 5 asist üreterek takımına 14 gole doğrudan katkı verdi. Tecrübeli futbolcunun Suudi Arabistan ekibiyle 2028 yılına kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor.