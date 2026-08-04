Beşiktaş'ta Darwin Nunez gelişmesi! Temsilcisi İstanbul'a geliyor

Darwin Nunez

AL HİLAL'DEN KİRALIK TRANSFERE ONAY

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre Beşiktaş yönetimi, 27 yaşındaki Uruguaylı golcünün kiralık transferi konusunda Al Hilal ile mutabakata vardı. Haberde, Suudi Arabistan temsilcisinin de Nunez'in sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta forma giymesine onay verdiği aktarıldı.

Transfer sürecindeki bir sonraki adım ise oyuncunun temsilcisiyle yapılacak görüşme olacak. Nunez'in menajerinin bu hafta içerisinde İstanbul'a gelerek Beşiktaş yönetimiyle masaya oturacağı ve görüşmelerin ardından transferin son durumunun netleşeceği ifade edildi.