Serdal Adalı ile Enrique Cerezo arasında Sörloth zirvesi!

Alexander Sörloth

SÖRLOTH İÇİN KRİTİK GÖRÜŞME

Alexander Sörloth, Beşiktaş'ın alternatif listesindeki en güçlü adaylardan biri olarak öne çıkıyor. Siyah-beyazlı yönetim, Atlético Madrid ile yapılacak görüşmede transferin bonservisli veya farklı bir formülle gerçekleşme ihtimalini masaya yatıracak.

Sörloth için şu ana kadar kesinleşmiş bir bonservis bedeli veya sözleşme süresi bulunmuyor. Serdal Adalı ile Enrique Cerezo arasındaki görüşme, Norveçli golcünün transfer sürecinin yönünü belirleyecek.