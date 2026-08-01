Serdal Adalı ile Enrique Cerezo arasında Sörloth zirvesi!
Santrfor transferini Süper Lig başlamadan tamamlamak isteyen Beşiktaş’ta Başkan Serdal Adalı, Alexander Sörloth için Atlético Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile görüşecek. Siyah-beyazlıların alternatif listesinde Nicolas Jackson ile Patrik Schick de bulunuyor.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland engelini geçen Beşiktaş, transfer çalışmalarında ağırlığı santrfor bölgesine verdi. Siyah-beyazlı yönetim, yeni golcüsünü Süper Lig başlamadan kadroya katmak için temaslarını hızlandırdı.
Beşiktaş'ın ilk hedefi Dušan Vlahović olsa da Sırp santrforun henüz pazarlık aşamasına geçmemesi yönetimi alternatif isimlere yöneltti. Sabah'ın haberine göre Başkan Serdal Adalı, Alexander Sörloth transferi için Atlético Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile bir araya gelecek.
SERDAL ADALI İLE CEREZO MASAYA OTURACAK
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Norveçli santrforun transfer şartlarını görüşmek amacıyla Enrique Cerezo ile doğrudan temas kuracak. Görüşmenin ana başlıklarını Atlético Madrid'in bonservis talebi, olası transfer modeli ve Sörloth'un mali şartları oluşturacak.
İki kulüp arasında henüz anlaşma bulunmuyor. Beşiktaş yönetimi, yapılacak zirvenin ardından transferin mali açıdan mümkün olup olmadığını netleştirecek.
İLK HEDEF DUŠAN VLAHOVIĆ
Beşiktaş, santrfor transferindeki ilk hedefini Dušan Vlahović olarak belirledi. Siyah-beyazlılar, Sırp golcünün durumunu yakından takip etse de oyuncu cephesinde henüz somut pazarlık başlamadı.
Yönetim bu nedenle yalnızca Vlahović dosyasına bağlı kalmıyor. Beşiktaş, yeni sezona güçlü bir santrforla başlamak için farklı oyuncularla ilgili mali ve sportif şartları aynı anda inceliyor.
SÖRLOTH İÇİN KRİTİK GÖRÜŞME
Alexander Sörloth, Beşiktaş'ın alternatif listesindeki en güçlü adaylardan biri olarak öne çıkıyor. Siyah-beyazlı yönetim, Atlético Madrid ile yapılacak görüşmede transferin bonservisli veya farklı bir formülle gerçekleşme ihtimalini masaya yatıracak.
Sörloth için şu ana kadar kesinleşmiş bir bonservis bedeli veya sözleşme süresi bulunmuyor. Serdal Adalı ile Enrique Cerezo arasındaki görüşme, Norveçli golcünün transfer sürecinin yönünü belirleyecek.