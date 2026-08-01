Vlahovic için yeni hamle! Beşiktaş teklifini yükseltmeye hazırlanıyor
Golcü transferini tamamlamak isteyen Beşiktaş, Dusan Vlahovic ile temaslarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların teklifini artırmaya hazırlandığı, Sırp futbolcunun ise İstanbul seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdiği öne sürüldü.
Beşiktaş'ta santrfor transferi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Siyah-beyazlıların gündemindeki en önemli isimlerden biri olan Dusan Vlahovic için girişimlerin sürdüğü belirtildi.
İtalya basınında yer alan haberlere göre, bonservisi elinde bulunan 26 yaşındaki Sırp golcüyle görüşmeler devam ederken, yönetim transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedefliyor.
TEKLİF YÜKSELTİLECEK
Haberlere göre Beşiktaş yönetimi, Vlahovic'e daha önce sunduğu mali teklifi revize etmeye hazırlanıyor.
Siyah-beyazlıların transferde elini güçlendirmek amacıyla yeni bir teklif sunacağı ve oyuncunun beklentilerine daha yakın bir rakamla masaya oturacağı ifade edildi.
Yönetimin, teknik heyetin talebi doğrultusunda golcü transferini sezon başlamadan tamamlamak istediği aktarıldı.
VLAHOVIC KARAR AŞAMASINDA
İddialara göre Dusan Vlahovic, kariyerini Beşiktaş'ta sürdürme ihtimalini ciddi şekilde değerlendiriyor.
Siyah-beyazlı yönetimin oyuncuya takım içindeki rolünü ve yeni sezon planlamasını ayrıntılı biçimde anlattığı belirtilirken, transfer sürecinin uzamaması için kısa süre içinde net bir yanıt beklediği kaydedildi.
Öte yandan Sırp forvetin önceliğinin kariyerine Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde devam etmek olduğu, Beşiktaş'ın ise transfer stratejisini netleştirebilmek adına oyuncunun nihai kararını en kısa sürede iletmesini istediği öne sürüldü.