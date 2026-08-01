Vlahovic için yeni hamle! Beşiktaş teklifini yükseltmeye hazırlanıyor

Beşiktaş'ta santrfor transferi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlıların gündemindeki en önemli isimlerden biri olan Dusan Vlahovic için girişimlerin sürdüğü belirtildi. İtalya basınında yer alan haberlere göre, bonservisi elinde bulunan 26 yaşındaki Sırp golcüyle görüşmeler devam ederken, yönetim transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedefliyor.

Dusan Vlahovic

TEKLİF YÜKSELTİLECEK Haberlere göre Beşiktaş yönetimi, Vlahovic'e daha önce sunduğu mali teklifi revize etmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların transferde elini güçlendirmek amacıyla yeni bir teklif sunacağı ve oyuncunun beklentilerine daha yakın bir rakamla masaya oturacağı ifade edildi. Yönetimin, teknik heyetin talebi doğrultusunda golcü transferini sezon başlamadan tamamlamak istediği aktarıldı.