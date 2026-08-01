Beşiktaş'ta bir veda daha gelebilir! Süper Lig ekibi devrede

Beşiktaş altyapısından yetişen ve son iki sezonda A Takım'da forma şansı bulan Mustafa Hekimoğlu'nun daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralanması gündemde.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland ile oynadığı rövanş maçında görev yapan Mustafa, teknik heyetin hücum rotasyonundaki genç seçenekleri arasında yer alıyor. Yönetim, oyuncunun gelişimi için kiralık transfer seçeneğini masada tutuyor.

Gündeme gelen iddiaya göre Beşiktaş yönetimi, Mustafa Hekimoğlu'nun kiralık olarak takımdan ayrılmasına olumlu yaklaşıyor. Siyah-beyazlılar, genç futbolcunun düzenli süre almasını ve Süper Lig tecrübesini artırmasını istiyor.

Gaziantep FK yönetimi, hücum rotasyonunu genç bir santrforla güçlendirmek için Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu transfer listesine aldı. Kırmızı-siyahlı kulüp, kiralama şartlarını görüşmek amacıyla Beşiktaş yönetimiyle masaya oturdu.

Mustafa Erhan Hekimoğlu

TRANSFER HENÜZ TAMAMLANMADI

Gaziantep FK ile Beşiktaş arasındaki resmî temas başlamasına rağmen kulüpler henüz anlaşmaya varmadı. Kiralama süresi, oyuncunun ücretinin hangi kulüp tarafından karşılanacağı ve sözleşmede satın alma opsiyonu bulunup bulunmayacağı bilinmiyor.

Tarafların bu başlıklarda ortak noktaya ulaşması halinde transfer resmiyet kazanacak. Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun da düzenli forma şansı bulabileceği bir projeye nasıl yaklaştığına dair net bir bilgi paylaşılmadı.

BEŞİKTAŞ'TA GENÇLER İÇİN AYRILIK PLANI

Beşiktaş, genç futbolcularının daha fazla süre alması için kiralama formülünü kullanıyor. Siyah-beyazlı kulüp, Devrim Şahin'i 2026-2027 sezonu sonuna kadar Bodrum FK'ya kiraladı.

Mustafa Hekimoğlu'nun da Gaziantep FK'ya geçici transferi gerçekleşirse Beşiktaş altyapısından yetişen iki genç oyuncu yeni sezonda farklı takımlarda gelişimlerini sürdürecek.

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