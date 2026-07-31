Beşiktaş'a Senegal aslanı! Transferde Nicholas Jackson bomabsı

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine Nicolas Jackson girdi. Gündeme gelen iddiaya göre bonservisi Chelsea'de bulunan ve geçen sezonu Bayern Münih'te kiralık geçiren Senegalli golcü, siyah-beyazlı kulübe önerildi. Beşiktaş yönetimi, 24 yaşındaki futbolcu için teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporunu bekliyor.

Nicolas Jackson SON KARARI ITALIANO VERECEK Vincenzo Italiano, Nicolas Jackson'ın oyun yapısını ve takım planına uygunluğunu inceleyecek. İtalyan teknik adamın olumlu rapor vermesi halinde Beşiktaş yönetimi transfer şartlarını araştırmaya başlayacak. Siyah-beyazlılar bu aşamada Chelsea'nin bonservis veya kiralama konusundaki yaklaşımını öğrenecek. Beşiktaş henüz oyuncu ya da Chelsea ile resmî görüşme yapmadı.