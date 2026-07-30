Italiano'dan rotasyon mesajı: Zamanı gelince göreceksiniz
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Midtjylland deplasmanında alınan 2-0’lık galibiyetin ardından konuştu. İtalyan çalıştırıcı, takımının akıllı oynadığını söylerken yoğun fikstür başladığında daha geniş rotasyon yapacağını açıkladı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Midtjylland'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek tur atladıkları karşılaşmanın ardından konuştu.
İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, Danimarka'daki rövanşı da 2-0 aldı ve toplamda 3-0'lık skorla UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseldi.
Italiano, iki karşılaşmada da gol yemeyen takımının akıllı oynadığını söyledi. İtalyan teknik adam, yoğun maç takvimi başladığında daha geniş bir rotasyon kullanacağını da açıkladı.
Deneyimli teknik adamın sözleri...
"İYİ BİR İŞ ÇIKARDIK"
"Çok mutluyum. İyi bir iş çıkardık. Burada kazanmak çok zor. İlk yarıda zorlandık ama ikinci yarıda iyiydik. İki maçta da gol yemedik. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Gayet mutluyum.
İlk maçı kazandığımız için özellikle ilk yarıda çok fazla risk almadık. İlk yarıda baskı yaptılar ve uzun oynadık. Çok fazla risk almadık. İkinci yarıda da ilk pozisyonda gol attık ve maçın kilidini açtık.
İlk maça göre farklıydı, akıllı oynadık. İyi hazırlanmıştık ve ona göre oynadık. Önemli olan turu geçmemizdi. Bunu başardığımız için mutluyum. Zor bir takım çıkmıştı bu turda. Midtjylland gerçekten çok zor bir takım. İki tane zor maç oynadık ve hak ettiğimizi düşünüyorum.
Şimdi oynayacağımız rakip, iki maçını da kazandı. Zor bir takıma karşı oynayacağız. Avrupa'da kolay maç yoktur. Sonuna kadar devam etmemiz gerekiyor. Bu turdan sonra öz güvenimiz arttı ve biraz daha çalıştıktan sonra çok daha iyi işler yapacağız."
"ZAMANI GELDİĞİNDE GÖRECEKSİNİZ"
"Biz şu anda 3 kulvarda değiliz. Haftada tek maç yaptık. İtalya'da 3 maç oynuyordum, o zaman zorunlu olarak rotasyon yapıyordum. Değişiklik yapmak zorundasınız, rotasyonu genişletmeniz lazım orada.
Bir haftada bir maç yaptık şu anda. Geçen hafta iyi performans gösteren oyuncuları, bu hafta ödüllendirdim. 3 maç oynadığımızda tabii ki daha fazla rotasyon olacak. Bunu zamanı geldiğince göreceksiniz."