Beşiktaş'ta Vlahovic mesaisi: Babası İstanbul'a davet edildi
Forvet transferini kısa süre içinde sonuçlandırmak isteyen Beşiktaş, Dusan Vlahovic için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, Sırp golcünün temsilciliğini yapan babasını İstanbul'a davet ederken, oyuncuya sunulan teklifin detayları da netleşti.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi forvet transferi çalışmalarında öncelik Dusan Vlahovic'e verildi.
Bonservisi elinde bulunan 26 yaşındaki Sırp golcüyle temaslarını sürdüren siyah-beyazlı yönetim, transfer sürecini kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı amaçlıyor.
Yönetim, görüşmeleri hızlandırmak adına önemli bir adım atarken, oyuncunun kararını daha fazla geciktirmesi halinde alternatif isimler için de hazırlık yapıyor.
BABASIYLA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Siyah-beyazlıların, Vlahovic'in temsilciliğini üstlenen babasıyla görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Süreci yüz yüze ilerletmek isteyen Beşiktaş yönetimi, deneyimli ismi İstanbul'a davet etti.
Yönetim, transfer görüşmelerini bu temasların ardından netleştirmeyi planlıyor.
Öte yandan Vlahovic'in kariyerine Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde devam etmek istediği ve bu nedenle gelecek teklifleri değerlendirmeyi sürdürdüğü ifade edildi. Ancak Sırp futbolcunun beklentilerini karşılayan resmi bir teklif henüz almadığı belirtildi.
TEKLİFİN RAKAMLARI ORTAYA ÇIKTI
Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic'e yıllık maaş ve imza parasını kapsayan toplam 10 milyon euro seviyesinde bir teklif sunduğu öne sürüldü.
Sırp yıldızın ise özellikle imza parası konusunda 5 milyon euronun üzerinde bir talepte bulunduğu aktarıldı.
Taraflar arasındaki pazarlıklar devam ederken, Beşiktaş yönetimi sürecin uzaması halinde farklı forvet adaylarına yönelmeyi değerlendiriyor.
İtalyan basınında yer alan haberlerde ise Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde Teknik Direktör Vincenzo Italiano faktörünü ön plana çıkardığı belirtildi.
Fiorentina döneminde birlikte çalışan Italiano ile Vlahovic arasındaki güçlü ilişkinin, siyah-beyazlı ekibin elini güçlendirebilecek unsurlardan biri olduğu ifade edildi.
Yönetim, oyuncunun kararını kısa süre içinde vermesini beklerken, transfer politikasını bu sürecin sonucuna göre şekillendirecek.