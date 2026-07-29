Beşiktaş'ta Vlahovic mesaisi: Babası İstanbul'a davet edildi

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi forvet transferi çalışmalarında öncelik Dusan Vlahovic'e verildi. Bonservisi elinde bulunan 26 yaşındaki Sırp golcüyle temaslarını sürdüren siyah-beyazlı yönetim, transfer sürecini kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı amaçlıyor. Yönetim, görüşmeleri hızlandırmak adına önemli bir adım atarken, oyuncunun kararını daha fazla geciktirmesi halinde alternatif isimler için de hazırlık yapıyor.

Vlahovic

BABASIYLA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR Siyah-beyazlıların, Vlahovic'in temsilciliğini üstlenen babasıyla görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Süreci yüz yüze ilerletmek isteyen Beşiktaş yönetimi, deneyimli ismi İstanbul'a davet etti. Yönetim, transfer görüşmelerini bu temasların ardından netleştirmeyi planlıyor. Öte yandan Vlahovic'in kariyerine Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde devam etmek istediği ve bu nedenle gelecek teklifleri değerlendirmeyi sürdürdüğü ifade edildi. Ancak Sırp futbolcunun beklentilerini karşılayan resmi bir teklif henüz almadığı belirtildi.