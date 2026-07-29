Beşiktaş'ın Midtjylland maçı kadrosu açıklandı! 2 isim yok
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı ekipte tedavileri süren Wilfred Ndidi ile Felix Uduokhai kafileye dahil edilmedi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Danimarka temsilcisi Midtjylland ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Kritik mücadele öncesinde siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosu netleşirken, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun tercihleri de belli oldu.
Takım, bugün Danimarka'ya giderek karşılaşmanın hazırlıklarını maçın oynanacağı şehirde sürdürecek.
KAMP KADROSU NETLEŞTİ
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Vincenzo Italiano, Midtjylland karşılaşmasının kamp kadrosuna 25 futbolcuyu dahil etti.
Kafilede Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Mustafa Erhan Hekimoğlu, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Cumali Gürsel, Ozan Sevim, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy yer aldı.
NDIDI VE UDUOKHAI KADRODA YOK
Sakatlıkları nedeniyle tedavi süreçleri devam eden Wilfred Ndidi ile Felix Uduokhai ise kamp kafilesine alınmadı. İki futbolcunun rehabilitasyon programlarının sürdüğü belirtilirken, teknik heyet sağlık durumları nedeniyle bu isimleri Danimarka deplasmanına götürmedi.
Beşiktaş kafilesi bugün Danimarka'ya hareket ederek Midtjylland karşılaşması öncesindeki son hazırlıklarını tamamlayacak. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde tur mücadelesi vereceği rövanş karşılaşması için maç saatini Danimarka'da bekleyecek.