Beşiktaş'ın Midtjylland maçı kadrosu açıklandı! 2 isim yok

Kritik mücadele öncesinde siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosu netleşirken, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun tercihleri de belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Vincenzo Italiano, Midtjylland karşılaşmasının kamp kadrosuna 25 futbolcuyu dahil etti.

Beşiktaş

NDIDI VE UDUOKHAI KADRODA YOK

Sakatlıkları nedeniyle tedavi süreçleri devam eden Wilfred Ndidi ile Felix Uduokhai ise kamp kafilesine alınmadı. İki futbolcunun rehabilitasyon programlarının sürdüğü belirtilirken, teknik heyet sağlık durumları nedeniyle bu isimleri Danimarka deplasmanına götürmedi.

Beşiktaş kafilesi bugün Danimarka'ya hareket ederek Midtjylland karşılaşması öncesindeki son hazırlıklarını tamamlayacak. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde tur mücadelesi vereceği rövanş karşılaşması için maç saatini Danimarka'da bekleyecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN