Beşiktaş'ta orta sahada Fofana gündemi! Karar Ndidi'ye bağlı

Youssouf Fofana

FOFANA LİSTENİN ÜST SIRALARINDA

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre Milan, uygun bir teklif gelmesi halinde 27 yaşındaki Fransız ön liberonun ayrılığına sıcak bakıyor. Haberde, İtalyan kulübünün Fofana için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi. Beşiktaş'ın da bu gelişmeleri yakından izlediği ve oyuncuyu orta saha transferi için öncelikli adaylar arasında değerlendirdiği aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla düzenli forma şansı bulan Fofana, savunma güvenliğinin yanı sıra top kazanma ve oyun kurulumundaki katkısıyla öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Siyah-beyazlı teknik heyetin de oyuncunun özelliklerini kadro planlamasına uygun bulduğu öğrenildi.