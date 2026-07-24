Beşiktaş'ta orta sahada Fofana gündemi! Karar Ndidi'ye bağlı
Beşiktaş, Milan forması giyen Youssouf Fofana'yı transfer listesine aldı. Siyah-beyazlıların Fransız orta saha için atacağı adım ise Wilfred Ndidi'nin geleceğiyle doğrudan bağlantılı.
Beşiktaş'ta orta saha transferi için yürütülen çalışmalar devam ederken, gündeme yeni bir isim geldi.
Siyah-beyazlılar, Serie A ekibi Milan'da forma giyen Youssouf Fofana'yı transfer adayları arasına ekledi. Yönetim, deneyimli futbolcunun durumunu yakından takip ederken transfer sürecinin Wilfred Ndidi'nin geleceğine göre şekillenmesi bekleniyor.
FOFANA LİSTENİN ÜST SIRALARINDA
İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre Milan, uygun bir teklif gelmesi halinde 27 yaşındaki Fransız ön liberonun ayrılığına sıcak bakıyor. Haberde, İtalyan kulübünün Fofana için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi. Beşiktaş'ın da bu gelişmeleri yakından izlediği ve oyuncuyu orta saha transferi için öncelikli adaylar arasında değerlendirdiği aktarıldı.
Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla düzenli forma şansı bulan Fofana, savunma güvenliğinin yanı sıra top kazanma ve oyun kurulumundaki katkısıyla öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Siyah-beyazlı teknik heyetin de oyuncunun özelliklerini kadro planlamasına uygun bulduğu öğrenildi.
NDIDI'NİN GELECEĞİ BELİRLEYİCİ OLACAK
Beşiktaş'ta orta saha planlamasının merkezinde ise Wilfred Ndidi bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle Midtjylland karşılaşmasında görev alamayan Nijeryalı futbolcuya Suudi Arabistan'dan ilginin devam ettiği belirtilirken, siyah-beyazlı kulübe çift haneli milyon euroluk resmi teklif ulaştığı ifade edildi.
Yönetimin, Teknik Direktör Vincenzo Italiano ile yapılacak değerlendirmenin ardından Ndidi konusunda nihai kararını vermesi bekleniyor. Beşiktaş'ın, Nijeryalı futbolcunun takımdan ayrılması halinde orta saha transferi için girişimlerini hızlandıracağı, bu senaryoda Youssouf Fofana'nın listenin ilk sıralarında yer aldığı kaydedildi.