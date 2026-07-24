Beşiktaş'ta transfer bombası! Mohamed Salah beklerken Keito Nakamura için teklif yapıldı
Kanat rotasyonuna bir takviye daha yapmak isteyen Beşiktaş, geçen yaz 15 milyon euro teklif ettiği Keito Nakamura için yeniden harekete geçti. Reims, Japon futbolcu için en az 25 milyon Euro istiyor.
Kanat rotasyonuna bir takviye daha yapmak isteyen Beşiktaş, Reims forması giyen Keito Nakamura için yeniden harekete geçti. Siyah-beyazlıların geçen yaz 15 milyon Euro teklif ettiği Japon futbolcu için Fransız ekibi 25 milyon Euro bonservis talep ediyor.
Yeni sezon kadrosuna Leandro Trossard ile İlhan Fakılı'yı dahil eden ve Mohamed Salah için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, hücum hattındaki seçeneklerini artırmak amacıyla transfer çalışmalarına devam ediyor.
Yönetim, geçtiğimiz yaz da kadrosuna katmak istediği Keito Nakamura'nın güncel transfer şartlarını değerlendirmeye aldı.
BEŞİKTAŞ YENİDEN HAREKETE GEÇTİ
Beşiktaş, Reims forması giyen Keito Nakamura'yı yeniden transfer listesinin üst sıralarına aldı. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz yaz Japon kanat oyuncusu için Fransız kulübüne 15 milyon Euro değerinde teklif sunmuş ancak transferi sonuçlandıramamıştı. Yönetim, kanat rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Nakamura dosyasını yeniden açtı ve transferin mali şartları için çalışmalara başladı.
REIMS 25 MİLYON EURO İSTİYOR
Reims, Avrupa'dan birçok kulübün ilgilendiği Keito Nakamura'nın bonservis bedelini 25 milyon Euro olarak belirledi. Fransız temsilcisi, 25 yaşındaki futbolcu için talep ettiği rakamda geri adım atmayı düşünmüyor. Nakamura'nın Reims ile sözleşmesinin 30 Haziran 2028'e kadar devam etmesi, Fransız ekibinin transfer görüşmelerindeki elini güçlendiriyor.
18 MİLYON EURO'LUK TEKLİF REDDEDİLDİ
Reims'in Keito Nakamura için daha önce sunulan 18 milyon Euro değerindeki bir teklifi geri çevirdiği belirtildi. Fransız kulübü, Japon futbolcunun geçen sezon gösterdiği performansı da dikkate alarak bonservis beklentisini 25 milyon Euro seviyesinde tutuyor. Beşiktaş'ın transferi ilerletebilmesi için geçen yaz sunduğu 15 milyon Euro'luk teklifin üzerine çıkması gerekecek.
MARSİLYA VE EVERTON DA DEVREDE
Keito Nakamura ile yalnızca Beşiktaş ilgilenmiyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya ile İngiltere Premier Lig temsilcisi Everton da Japon futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Avrupa'dan gelen ilgi, Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde hızlı hareket etmesini gerektirebilecek unsurlar arasında bulunuyor. Siyah-beyazlı yönetim, Reims'in yüksek bonservis beklentisini düşürmek için ödeme planı ve bonus seçenekleri üzerinde durabilir.
GEÇEN SEZON 17 GOLE KATKI
Keito Nakamura, geçtiğimiz sezon Reims formasıyla 32 resmi karşılaşmada görev yaptı. Japon kanat oyuncusu bu müsabakalarda 14 gol atarken takım arkadaşlarına 3 asist yaptı. Nakamura böylece sezonu 17 gole doğrudan katkı sağlayarak tamamladı. Oyuncunun yüksek skor üretimi, Beşiktaş'ın Nakamura için yeniden harekete geçmesinde etkili oldu.