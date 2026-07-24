Kanat rotasyonuna bir takviye daha yapmak isteyen Beşiktaş, Reims forması giyen Keito Nakamura için yeniden harekete geçti. Siyah-beyazlıların geçen yaz 15 milyon Euro teklif ettiği Japon futbolcu için Fransız ekibi 25 milyon Euro bonservis talep ediyor.

Yeni sezon kadrosuna Leandro Trossard ile İlhan Fakılı'yı dahil eden ve Mohamed Salah için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, hücum hattındaki seçeneklerini artırmak amacıyla transfer çalışmalarına devam ediyor.

Yönetim, geçtiğimiz yaz da kadrosuna katmak istediği Keito Nakamura'nın güncel transfer şartlarını değerlendirmeye aldı.