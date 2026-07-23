Vincenzo Italiano'dan galibiyet yorumu: Rövanş zor olacak!

"Atmosfer gerçekten çok iyiydi. Bu stadyumda oynamak oyuncuları itiyor, müthiş bir his veriyor. Oyunculara, 'Keşke ben oynayabilsem' dedim. Maç hakkında konuşmam gerekirse, maça iyi başladık. İlk yarıda onları çok zorladık. İkinci yarıda daha fazla kapandılar ama çok fazla gol şansı yakaladık. Bir şansları vardı. Alex'in çok iyi bir kurtarışı oldu. Çok pozitif bir gece geçirdik. Şimdi rövanş maçının hazırlıklarına başlayacağız."

Vincenzo Italiano

"OTOMATİK HALE GELECEK"

"Böyle kapalı takımlara karşı daha iyi oynayabilirdik. 10 kişi rakibe karşı oynadık, daha iyi oynayabilirdik. İleride bunları otomatik hale getireceğimizi düşünüyorum. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Biraz daha fazla ceza sahasına girmemiz, şans üretmemiz gerekiyor. Pozitif bir geceydi. Oyuncuları tebrik ediyorum. Daha gelişmemiz gereken şeyler var. 20 gün çalıştığımızı göz önüne alırsak bence iyiydi."

"DAHA FAZLA ŞUT DENEYEBİLİRDİK"

"Daha fazla gol atabilirdik, daha fazla şans yaratabilirdik, ceza sahası dışından daha fazla şut deneyebilirdik. Şu anda en yüksek seviyemizde değiliz, bu bir gerçek. 20 gündür çalışıyoruz, bu yüzden bana umut veriyor. Fiziksel olarak da daha iyi olacağız."