Vincenzo Italiano'dan galibiyet yorumu: Rövanş zor olacak!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında FC Midtjylland'ı Orkun Kökçü'nün golüyle 1-0 yendi. Karşılaşmanın ardından konuşan siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Italiano, "İkinci maç zor olacak. Midtjylland, evinde tehlikeli olabiliyor. Bugünkü maçta 10 kişiye karşı daha iyi olabilirdik ama bugün çok uzun bir yolculuğun ilk maçı. Önümüzde daha çok fazla maç olacak. Çok fazla duyguları birlikte yaşayacağız sezon içerisinde. Şu andaki hedefimiz, Danimarka'da turu atlamak. Elimizden geleni yapacağız ve turu geçmek istiyoruz." diye konuştu.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka'nın Midtjylland takımını konuk eden Beşiktaş, sezona 1-0'lık galibiyetle başladı. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı takımın başındaki ilk resmi maçında galibiyet sevinci yaşadı.
Italiano maçın ardından şunları söyledi:
"Atmosfer gerçekten çok iyiydi. Bu stadyumda oynamak oyuncuları itiyor, müthiş bir his veriyor. Oyunculara, 'Keşke ben oynayabilsem' dedim. Maç hakkında konuşmam gerekirse, maça iyi başladık. İlk yarıda onları çok zorladık. İkinci yarıda daha fazla kapandılar ama çok fazla gol şansı yakaladık. Bir şansları vardı. Alex'in çok iyi bir kurtarışı oldu. Çok pozitif bir gece geçirdik. Şimdi rövanş maçının hazırlıklarına başlayacağız."
"OTOMATİK HALE GELECEK"
"Böyle kapalı takımlara karşı daha iyi oynayabilirdik. 10 kişi rakibe karşı oynadık, daha iyi oynayabilirdik. İleride bunları otomatik hale getireceğimizi düşünüyorum. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Biraz daha fazla ceza sahasına girmemiz, şans üretmemiz gerekiyor. Pozitif bir geceydi. Oyuncuları tebrik ediyorum. Daha gelişmemiz gereken şeyler var. 20 gün çalıştığımızı göz önüne alırsak bence iyiydi."
"DAHA FAZLA ŞUT DENEYEBİLİRDİK"
"Daha fazla gol atabilirdik, daha fazla şans yaratabilirdik, ceza sahası dışından daha fazla şut deneyebilirdik. Şu anda en yüksek seviyemizde değiliz, bu bir gerçek. 20 gündür çalışıyoruz, bu yüzden bana umut veriyor. Fiziksel olarak da daha iyi olacağız."