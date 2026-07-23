Beşiktaş Avrupa Ligi sahnesinde! İlk rakip FC Midtjylland
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında FC Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların 2026-2027 sezonundaki ilk resmî mücadelesi Tüpraş Stadı’nda oynanacak. Hedef kazanarak Danimarka'daki rövanş öncesi avantaj sağlamak ve iyi bir başlangıç yapabilmek. İşte zorlu randevu öncesi son gelişmeler...
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki yeni sezonu başlıyor. Siyah-beyazlı ekip, Danimarka temsilcisi FC Midtjylland'ı İstanbul'da konuk edecek. Bu sezonun ilk resmi maçında taraftarı önünde kazanmak isteyen Kara Kartal'da tek hedef deplasmandaki randevuya avantajlı çıkabilmek.
BEŞİKTAŞ-MIDTJYLLAND MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş ile FC Midtjylland arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçı, 23 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak.
Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker de Francisco ile Asier Perez de Mendiola yapacak.
Mücadelenin VAR hakemi Cesar Soto Grado, AVAR hakemi ise Javier Iglesias Villanueva.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh.
MIDTJYLLAND'IN MUHTEMEL 11'İ
Elias Olafsson, Han-Beom Lee, Rasmus Nissen Kristensen, Mads Bech, Dario Osorio, Philip Billing, Pedro Bravo, Victor Bak Jensen, Valdemar Andreasen, Cho Gue-Sung, Franculino Dju.
VINCENZO ITALIANO'NUN İLK RESMÎ MAÇI
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı takımın başındaki ilk resmî karşılaşmasına Midtjylland önünde çıkacak. İtalyan teknik adam, maç öncesindeki basın toplantısında takımın son 10 gündür tam kadro çalıştığını ve hazırlık sürecinde yapılan çalışmaların sahaya yansıtılmasını beklediğini belirtti. Italiano, Midtjylland'ın güçlü bir takım olduğunu ifade ederken karşılaşmayı kazanmak istediklerini söyledi.
ORKUN KÖKÇÜ: HEPİMİZ HAZIRIZ
Basın toplantısında konuşan Orkun Kökçü de hazırlık kampının verimli geçtiğini ve takımın karşılaşmaya hazır durumda bulunduğunu açıkladı. Millî futbolcu, sezonun ilk resmî karşılaşmasını taraftarlarının önünde oynayacak olmalarının kendileri için ayrı bir önem taşıdığını dile getirdi.
BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK
Siyah-beyazlı takımda FC Midtjylland karşılaşması öncesinde üç futbolcu forma giyemeyecek. Yeni transfer Leandro Trossard, bu tur için UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı. Geçen sezondan kırmızı kart cezası bulunan Felix Uduokhai de mücadelede görev yapamayacak. Ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edilen Wilfred Ndidi ise sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmayacak.
BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA 259. MAÇ
Beşiktaş, FC Midtjylland karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 259. maçını oynayacak. Siyah-beyazlı ekip, geride kalan 258 Avrupa karşılaşmasında 97 galibiyet ve 50 beraberlik elde ederken 111 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, bu mücadelelerde 348 gol attı ve kalesinde 395 gol gördü.
DANİMARKA TAKIMLARIYLA İLK RESMÎ MAÇ
Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir Danimarka takımıyla karşılaşacak. FC Midtjylland daha önce Türk takımlarından Osmanlıspor ve Fenerbahçe ile oynadı. Danimarka ekibi, Osmanlıspor ile yaptığı iki maçı kaybederken Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.
MIDTJYLLAND GEÇEN SEZON SON 16'YA KALDI
Mike Tullberg yönetimindeki FC Midtjylland, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Danimarka temsilcisi, Nottingham Forest ile oynadığı eşleşmede seri penaltılar sonucunda organizasyona veda etti. Midtjylland ayrıca geçen sezon Danimarka Kupası finalinde Kopenhag'ı 1-0 mağlup ederek kupayı kazandı.
RÖVANŞ 30 TEMMUZ'DA
Eşleşmenin ikinci maçı 30 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Danimarka'da oynanacak. Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi Tromsø-Hradec Králové eşleşmesinin galibi olacak.