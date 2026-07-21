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Beşiktaş'a Wilfred Ndidi şoku! Yıldız futbolcu sakatlandı

Beşiktaş, Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi için sakatlık açıklamasında bulundu. Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada yıldız futbolcunun ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

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Beşiktaş'a Wilfred Ndidi şoku! Yıldız futbolcu sakatlandı

Beşiktaş'a geçen sezon başında transfer olan Wilfred Ndidi, sakatlığı sebebiyle herkesi üzdü. Deneyimli futbolcu hakkında kulübünden açıklama geldi.

Wilfred NdidiWilfred Ndidi

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Ayak bileğinden sakatlanması sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Wilfred NdidiWilfred Ndidi

8 MAÇ OYNAMADI

Ndidi'nin 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. 29 yaşındaki futbolcu geçen sezon Beşiktaş ve Nijerya formasıyla toplamda 46 gün yeşil çimlere ayak basamamış ve 8 maç kaçırmıştı.

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