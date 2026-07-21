Beşiktaş'a Wilfred Ndidi şoku! Yıldız futbolcu sakatlandı

Beşiktaş'a geçen sezon başında transfer olan Wilfred Ndidi, sakatlığı sebebiyle herkesi üzdü. Deneyimli futbolcu hakkında kulübünden açıklama geldi.

Wilfred Ndidi

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Ayak bileğinden sakatlanması sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.