Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! Trossard UEFA'ya sunulan listede yer almadı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland ile oynayacağı iki maç öncesinde UEFA'ya bildirdiği kadroyu duyurdu. Yeni transfer Leandro Trossard listeye dahil edilmezken, siyah-beyazlıların turu geçmesi halinde karşılaşacağı olası rakip de netleşti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesini açıkladı.
Siyah-beyazlı ekip, ilk maçta 23 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de Tüpraş Stadı'nda rakibini konuk edecek. Rövanş mücadelesi ise 30 Temmuz Perşembe günü TSİ 20.00'de Danimarka'da oynanacak.
UEFA'YA BİLDİRİLEN KADRO
Beşiktaş'ın UEFA'ya sunduğu kadroda kaleciler Alexander Nübel, Doğan Alemdar ve Emre Bilgin yer aldı. Savunma hattında Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Kassoum Ouattara, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan ve Amir Murillo bulunuyor.
Orta sahada Orkun Kökçü, Salih Özcan, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Junior Olaitan, Vaclav Cerny ve İlhan Fakılı görev yapacak isimler arasında yer aldı. Hücum hattında ise Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy kadroya dahil edildi.
TROSSARD LİSTEYE GİRMEDİ
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Leandro Trossard, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu için bildirilen oyuncu listesinde yer almadı. Siyah-beyazlı kulüp, Belçikalı futbolcuyu Midtjylland ile oynanacak iki karşılaşmada kullanamayacak.
Beşiktaş, Midtjylland engelini aşması halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Tromsö ile Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Eşleşmeyi geçen takım, Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselme mücadelesini sürdürecek.