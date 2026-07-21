Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! Trossard UEFA'ya sunulan listede yer almadı

Siyah-beyazlı ekip, ilk maçta 23 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de Tüpraş Stadı'nda rakibini konuk edecek. Rövanş mücadelesi ise 30 Temmuz Perşembe günü TSİ 20.00'de Danimarka'da oynanacak.

Beşiktaş

UEFA'YA BİLDİRİLEN KADRO

Beşiktaş'ın UEFA'ya sunduğu kadroda kaleciler Alexander Nübel, Doğan Alemdar ve Emre Bilgin yer aldı. Savunma hattında Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Kassoum Ouattara, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan ve Amir Murillo bulunuyor.

Orta sahada Orkun Kökçü, Salih Özcan, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Junior Olaitan, Vaclav Cerny ve İlhan Fakılı görev yapacak isimler arasında yer aldı. Hücum hattında ise Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy kadroya dahil edildi.