Beşiktaş'ın gündemindeki Salah için transfer açıklaması! Menajerinden dikkat çeken sözler

Taraftarların transfer çağrısına Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın gülümseyerek karşılık vermesi de dikkat çekti. Yaşanan gelişmelerin ardından Salah'ın menajeri Ramy Abbas'tan transfer sürecine ilişkin açıklama geldi.

Beşiktaş'ın hazırlık karşılaşmasında tribünlerden yükselen "Ya Allah Bismillah, Muhamed Salah" tezahüratı sosyal medyada geniş yankı bulurken, gözler Mısırlı yıldızın geleceğine çevrildi.

Mohamed Salah

TARAFTARLARIN TEZAHÜRATINA YANIT GİBİ AÇIKLAMA

Muhamed Salah'ın menajeri Ramy Abbas, yıldız futbolcunun geleceğine ilişkin belirsizliğin kısa süre içinde sona ereceğini belirtti. Abbas, "Muhamed'in gelecek sezon nerede oynayacağını hâlâ bilmiyoruz... ama çok yakında öğrenebiliriz." ifadelerini kullanarak karar aşamasına yaklaşıldığını dile getirdi.

Bu açıklama, Salah'ın kariyerine hangi takımda devam edeceğine yönelik iddiaları yeniden gündeme taşırken, transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netleşebileceği mesajını verdi.