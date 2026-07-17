Beşiktaş'ın gündemindeki Salah için transfer açıklaması! Menajerinden dikkat çeken sözler
Beşiktaş taraftarlarının tezahüratlarıyla gündeme gelen Muhamed Salah'ın geleceği hakkında menajeri Ramy Abbas konuştu. Abbas, yıldız futbolcunun gelecek sezon hangi takımda forma giyeceğinin kısa süre içinde netlik kazanacağını söyledi.
Beşiktaş'ın hazırlık karşılaşmasında tribünlerden yükselen "Ya Allah Bismillah, Muhamed Salah" tezahüratı sosyal medyada geniş yankı bulurken, gözler Mısırlı yıldızın geleceğine çevrildi.
Taraftarların transfer çağrısına Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın gülümseyerek karşılık vermesi de dikkat çekti. Yaşanan gelişmelerin ardından Salah'ın menajeri Ramy Abbas'tan transfer sürecine ilişkin açıklama geldi.
TARAFTARLARIN TEZAHÜRATINA YANIT GİBİ AÇIKLAMA
Muhamed Salah'ın menajeri Ramy Abbas, yıldız futbolcunun geleceğine ilişkin belirsizliğin kısa süre içinde sona ereceğini belirtti. Abbas, "Muhamed'in gelecek sezon nerede oynayacağını hâlâ bilmiyoruz... ama çok yakında öğrenebiliriz." ifadelerini kullanarak karar aşamasına yaklaşıldığını dile getirdi.
Bu açıklama, Salah'ın kariyerine hangi takımda devam edeceğine yönelik iddiaları yeniden gündeme taşırken, transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netleşebileceği mesajını verdi.
"GÜNDEM YARATMAK BİZİM TARZIMIZ DEĞİL"
Ramy Abbas, transfer sürecine ilişkin değerlendirmesinde çıkan spekülasyonlara da değindi.
Tecrübeli menajer, "Salah'ın oynamak istemeyeceği kulüplerle sırf gündem yaratmak adına görüşmeler yapmak bizim tarzımız değil." sözleriyle transfer görüşmelerinin yalnızca somut seçenekler üzerinden yürütüldüğünü vurguladı.