Beşiktaş'a Leo Pereira müdjesi! İmza yakın sıra Flamengo'da
Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için Flamengo forması giyen Léo Pereira’nın transferinde önemli mesafe aldı. Siyah-beyazlılara sıcak bakan Brezilyalı stoper için kulüpler arasındaki bonservis pazarlıkları devam ediyor.
Yeni sezon öncesinde kadrosunu önemli takviyelerle güçlendiren Beşiktaş, transfer çalışmalarını savunma hattına yöneltti. Hücum bölgesi için Mohamed Salah girişimini sürdüren siyah-beyazlı yönetim, stoper rotasyonuna sol ayaklı ve deneyimli bir oyuncu eklemek amacıyla görüşmelerini hızlandırdı.
Beşiktaş'ın savunma transferindeki öncelikli isimlerinden biri Flamengo forması giyen Léo Pereira oldu. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı futbolcudan olumlu karşılık aldıktan sonra Flamengo ile bonservis pazarlıklarına ağırlık verdi.
LÉO PEREIRA BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
beIN SPORTS'un haberine göre Léo Pereira, kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeye olumlu yaklaşıyor. Avrupa'da daha önce forma giymeyen 30 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlıların projesine sıcak baktığı kaydedildi.
Tarafların transfer şartlarında anlaşması halinde Beşiktaş'ın Léo Pereira ile 3+1 yıllık sözleşme imzalaması planlanıyor. Oyuncu cephesindeki olumlu yaklaşımın ardından transferin önündeki temel başlığı Flamengo'nun bonservis beklentisi oluşturuyor.
FLAMENGO 10 MİLYON EURO İSTİYOR
Flamengo, savunmanın önemli oyuncuları arasında yer alan Léo Pereira için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Beşiktaş yönetimi ise Brezilya kulübünün istediği rakamı aşağı çekerek transferi daha uygun koşullarla tamamlamayı hedefliyor.
Globo Esporte, Beşiktaş'ın Flamengo ile resmî temas kurarak transfer şartlarını sorduğunu ancak Brezilya ekibinin ilk aşamada as oyuncularından ayrılmak istemediğini yazdı. Sonraki gelişmelerde Pereira'nın Beşiktaş'a olumlu yaklaşması ve 10 milyon euroluk talebin ortaya çıkmasıyla pazarlık süreci yeni bir aşamaya taşındı.
UDUOKHAI AYRILIK LİSTESİNDE
Beşiktaş'ta Léo Pereira transferi için yürütülen çalışmalara paralel olarak savunma rotasyonunda ayrılık ihtimali de değerlendiriliyor. Felix Uduokhai'nin kadrodan ayrılmaya en yakın stoper olduğu belirtildi.
Alman savunmacıyla ilgilenen kulüpler bulunmasına rağmen Beşiktaş'a henüz resmî bir teklif ulaşmadı. Uduokhai cephesinde yaşanacak gelişmeler, Léo Pereira transferi sonrasında savunma hattında oluşacak kadro planını doğrudan etkileyecek.
LÉO PEREIRA KİMDİR?
Tam adı Leonardo Pereira olan Léo Pereira, 31 Ocak 1996'da Brezilya'nın Curitiba kentinde dünyaya geldi. 1,89 metre boyundaki sol ayaklı futbolcu, ağırlıklı olarak sol stoper pozisyonunda görev yapıyor.
Athletico Paranaense altyapısında yetişen Pereira; Guaratinguetá, Náutico ve Orlando City dönemlerinin ardından 2020 yılının başında Flamengo'ya transfer oldu. Tecrübeli stoper, Brezilya ekibinde savunma hattının düzenli oyuncularından biri haline geldi.
Transfermarkt verilerine göre Léo Pereira'nın güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2027'de sona erecek.
BU SEZON 27 MAÇTA FORMA GİYDİ
Léo Pereira, 2026 sezonunda Flamengo formasıyla 27 karşılaşmada görev yaptı ve 2 gol kaydetti. Brezilyalı savunmacı, 2026 FIFA Dünya Kupası için oluşturulan Brezilya kadrosunda da yer aldı ancak turnuvada süre bulamadı.
Pereira; sol ayağıyla geriden oyun kurması, uzun pasları, hava toplarındaki etkinliği ve savunmanın sol tarafında görev yapabilmesiyle öne çıkıyor. Oyuncunun teknik özellikleri, Beşiktaş'ın savunmadan pasla çıkış planı için değerlendiriliyor.
FLAMENGO'DA 300 MAÇ BARAJINI GEÇTİ
Léo Pereira, Nisan 2026'da Flamengo formasıyla 300. karşılaşmasına çıktı. Kulübün resmî duyurusunda bu süreçte 18 gol attığı, 2 asist yaptığı ve 15 kupa kazandığı açıklandı. Globo Esporte'nin 15 Temmuz tarihli güncel verisinde ise Brezilyalı oyuncunun Flamengo kariyerinde 304 maç, 18 gol, 5 asist ve 16 kupaya ulaştığı belirtildi.
Flamengo'nun resmî kupa dökümünde Pereira'nın 5 Campeonato Carioca, 2 Brezilya Ligi, 2 Copa Libertadores, 3 Brezilya Süper Kupası, 1 Recopa Sudamericana ve 2 Brezilya Kupası şampiyonluğu bulunuyor.
BEŞİKTAŞ'TA BREZİLYALI STOPER GELENEĞİ
Beşiktaş tarihinde daha önce forma giyen Brezilyalı stoperler, siyah-beyazlıların kazandığı şampiyonluklarda önemli roller üstlendi. Ronaldo Guiaro ve Antônio Carlos Zago 100. yıl şampiyonluğunun, Marcelo Guedes ise 2015-2016 sezonundaki şampiyonluğun savunma hattında yer aldı.
Léo Pereira'nın transfer edilmesi halinde Beşiktaş, savunma hattında yıllar sonra yeniden Brezilyalı bir sol stoperle çalışacak.
SON SÖZ FLAMENGO'NUN
Beşiktaş'ın Léo Pereira ile anlaşma zemini oluşturması transferde önemli bir aşama olarak öne çıkıyor. Buna karşın Flamengo'nun oyuncuyu savunma hattının temel parçalarından biri olarak görmesi ve 10 milyon euroluk talebinde indirim yapmaya henüz yanaşmaması pazarlıkların devam etmesine neden oluyor.
Siyah-beyazlı yönetim, Flamengo'nun bonservis beklentisini aşağı çekmesi halinde transferi sonuçlandırmayı hedefliyor. Kulüplerin anlaşması durumunda Léo Pereira'nın Beşiktaş ile 3+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.