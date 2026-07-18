Beşiktaş'a Leo Pereira müdjesi! İmza yakın sıra Flamengo'da

Léo Pereira UDUOKHAI AYRILIK LİSTESİNDE Beşiktaş'ta Léo Pereira transferi için yürütülen çalışmalara paralel olarak savunma rotasyonunda ayrılık ihtimali de değerlendiriliyor. Felix Uduokhai'nin kadrodan ayrılmaya en yakın stoper olduğu belirtildi. Alman savunmacıyla ilgilenen kulüpler bulunmasına rağmen Beşiktaş'a henüz resmî bir teklif ulaşmadı. Uduokhai cephesinde yaşanacak gelişmeler, Léo Pereira transferi sonrasında savunma hattında oluşacak kadro planını doğrudan etkileyecek.

Léo Pereira LÉO PEREIRA KİMDİR? Tam adı Leonardo Pereira olan Léo Pereira, 31 Ocak 1996'da Brezilya'nın Curitiba kentinde dünyaya geldi. 1,89 metre boyundaki sol ayaklı futbolcu, ağırlıklı olarak sol stoper pozisyonunda görev yapıyor. Athletico Paranaense altyapısında yetişen Pereira; Guaratinguetá, Náutico ve Orlando City dönemlerinin ardından 2020 yılının başında Flamengo'ya transfer oldu. Tecrübeli stoper, Brezilya ekibinde savunma hattının düzenli oyuncularından biri haline geldi. Transfermarkt verilerine göre Léo Pereira'nın güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2027'de sona erecek.

Léo Pereira BU SEZON 27 MAÇTA FORMA GİYDİ Léo Pereira, 2026 sezonunda Flamengo formasıyla 27 karşılaşmada görev yaptı ve 2 gol kaydetti. Brezilyalı savunmacı, 2026 FIFA Dünya Kupası için oluşturulan Brezilya kadrosunda da yer aldı ancak turnuvada süre bulamadı. Pereira; sol ayağıyla geriden oyun kurması, uzun pasları, hava toplarındaki etkinliği ve savunmanın sol tarafında görev yapabilmesiyle öne çıkıyor. Oyuncunun teknik özellikleri, Beşiktaş'ın savunmadan pasla çıkış planı için değerlendiriliyor.

Léo Pereira FLAMENGO'DA 300 MAÇ BARAJINI GEÇTİ Léo Pereira, Nisan 2026'da Flamengo formasıyla 300. karşılaşmasına çıktı. Kulübün resmî duyurusunda bu süreçte 18 gol attığı, 2 asist yaptığı ve 15 kupa kazandığı açıklandı. Globo Esporte'nin 15 Temmuz tarihli güncel verisinde ise Brezilyalı oyuncunun Flamengo kariyerinde 304 maç, 18 gol, 5 asist ve 16 kupaya ulaştığı belirtildi. Flamengo'nun resmî kupa dökümünde Pereira'nın 5 Campeonato Carioca, 2 Brezilya Ligi, 2 Copa Libertadores, 3 Brezilya Süper Kupası, 1 Recopa Sudamericana ve 2 Brezilya Kupası şampiyonluğu bulunuyor.