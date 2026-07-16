Beşiktaş'ta Italiano farkı! Kampın temposunu bir an olsun düşürmedi

Siyah-beyazlı ekip, Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yoğun bir çalışma dönemi geçirirken, kampın en dikkat çeken ismi de İtalyan teknik adam oldu.

İtalyan teknik adam, kamp boyunca ön alan baskısı, yüksek tempo, top kaybı sonrası hızlı reaksiyon ve kanat organizasyonları üzerinde yoğun şekilde durdu. Antrenmanlarda oyuncularına sık sık müdahalelerde bulunan Italiano, oyunun her bölümünde hareketliliği ön planda tutan bir çalışma düzeni uyguladı.

Beşiktaş'ta kamp süreci, milli takımlarda bulunan oyuncular, altyapıdan katılan genç futbolcular ve yeni transferlerin farklı tarihlerde takıma dahil olmasına rağmen planlandığı şekilde ilerledi. Vincenzo Italiano'nun göreve gelmesinin ardından tüm futbolcular için 23 günlük bireysel çalışma programı hazırladığı öğrenildi. Siyah-beyazlı oyuncular, Slovakya kampı başlamadan önce bu program doğrultusunda çalışmalarını sürdürerek fiziksel açıdan hazır şekilde kampa katıldı.

Vincenzo Italiano

ANTRENMANDA VE MAÇTA SÜREKLİ SAHANIN İÇİNDEYDİ

Vincenzo Italiano'nun disiplinli çalışma anlayışı yalnızca antrenmanlarla sınırlı kalmadı. Deneyimli teknik adamın her idmandan yaklaşık 15 dakika önce sahaya gelerek teknik ekibiyle hazırlık yaptığı, çalışmalar boyunca ise sürekli oyuncularla iletişim kurduğu görüldü. Altyapıdan gelen genç futbolculara isimleriyle hitap eden Italiano, temposu düşen oyuncuları ise "Daha çok mücadele etmelisin" sözleriyle uyardı.

Hazırlık maçlarında da kulübeye bağlı kalmayan İtalyan çalıştırıcı, karşılaşmalar boyunca ayakta kalarak takımı yönlendirdi. Zaman zaman ıslık çalarak pas organizasyonlarına müdahale eden ve oyuncularına anlık talimatlar veren Italiano, yeni sezon öncesinde Beşiktaş'a yerleştirmek istediği oyun anlayışını hem idmanlarda hem de hazırlık karşılaşmalarında uygulamaya devam etti.

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Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Beşiktaş