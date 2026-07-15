Beşiktaşlı Onana için üç kulüp devrede! Ayrılık kapıda
Beşiktaş'ın yeni sezon kadrosunda düşünmediği Jean Onana için transfer görüşmeleri başladı. Eyüpspor ve Erzurumspor'un devrede olduğu Kamerunlu futbolcuyu Aris Limassol de yakından takip ederken, transfer sürecindeki en önemli sorun maaş şartları olarak öne çıkıyor.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürerken, takımdan ayrılması planlanan isimlerden Jean Onana için transfer trafiği hız kazandı.
Siyah-beyazlı yönetim, Kamerunlu orta saha oyuncusunu bonservisiyle göndermeyi hedeflerken, Süper Lig'den iki kulüp ile yurt dışından bir ekibin oyuncuya ilgisi bulunuyor.
Taraflar arasındaki temasların önümüzdeki günlerde yoğunlaşması bekleniyor.
EYÜPSPOR MASAYA OTURDU
Jean Onana için en somut adımı atan kulübün Eyüpspor olduğu öğrenildi. İstanbul temsilcisinin deneyimli orta sahayı kadrosuna katmak istediği ve transfer şartlarını görüşmek üzere Beşiktaş ile temaslara başladığı belirtildi. Tarafların bonservis ve mali koşullar üzerinde görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.
Kamerunlu futbolcuya ilgi gösteren bir diğer kulübün ise Erzurumspor olduğu aktarıldı. Yeni sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Erzurum temsilcisinin de transfer için girişimlerini sürdürdüğü ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.
MAAŞ DETAYI BELİRLEYİCİ OLACAK
Transfer sürecindeki en önemli pürüzün Jean Onana'nın yıllık maaşı olduğu belirtildi. Oyuncunun mevcut sözleşmesindeki mali şartların talip kulüpler açısından yüksek bulunması nedeniyle görüşmelerin bu noktada şekillendiği ifade edildi. Beşiktaş yönetiminin ise ayrılığı kolaylaştırmak amacıyla oyuncunun maaşının belirli bir kısmını karşılamaya olumlu yaklaştığı öne sürüldü.
Öte yandan Kamerunlu orta saha için yurt dışından da ilgi bulunuyor. Güney Kıbrıs ekibi Aris Limassol'ün Jean Onana'yı transfer listesinde tuttuğu ve gelişmeleri yakından izlediği belirtildi.