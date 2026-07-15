Beşiktaşlı Onana için üç kulüp devrede! Ayrılık kapıda

Siyah-beyazlı yönetim, Kamerunlu orta saha oyuncusunu bonservisiyle göndermeyi hedeflerken, Süper Lig'den iki kulüp ile yurt dışından bir ekibin oyuncuya ilgisi bulunuyor.

Jean Onana

EYÜPSPOR MASAYA OTURDU

Jean Onana için en somut adımı atan kulübün Eyüpspor olduğu öğrenildi. İstanbul temsilcisinin deneyimli orta sahayı kadrosuna katmak istediği ve transfer şartlarını görüşmek üzere Beşiktaş ile temaslara başladığı belirtildi. Tarafların bonservis ve mali koşullar üzerinde görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

Kamerunlu futbolcuya ilgi gösteren bir diğer kulübün ise Erzurumspor olduğu aktarıldı. Yeni sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Erzurum temsilcisinin de transfer için girişimlerini sürdürdüğü ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.