Beşiktaş'ta şölen hazırlığı! Trossard için Tüpraş Stadyumu'nda imza planı
Beşiktaş, Arsenal'den kadrosuna katmaya hazırlandığı Leandro Trossard için taraftara açık imza töreni düzenlemeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetim, Belçikalı yıldızın yeni formasıyla ilk kez taraftarın karşısına çıkmasını planlıyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yaz döneminin en ses getiren hamlelerinden biri olarak görülen Leandro Trossard transferinde sona yaklaştı.
Siyah-beyazlı yönetim, Arsenal'den ayrılması beklenen Belçikalı futbolcu için yalnızca resmi imza sürecini tamamlamakla kalmayıp, taraftarın da katılım sağlayacağı özel bir organizasyon düzenlemeyi hedefliyor.
TARAFTARIN KARŞISINA ÇIKACAK
Kulüp yönetiminin planlamasına göre sağlık kontrolleri ve resmi transfer işlemlerinin tamamlanmasının ardından Leandro Trossard, perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenecek törenle kendisini 3+1 yıllığına Beşiktaş'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak.
Organizasyon kapsamında Belçikalı futbolcunun sahaya çıkarak tribünleri selamlaması ve siyah-beyazlı formayla ilk kez taraftarın karşısına çıkması da programda yer alıyor. Beşiktaş yönetimi, transferi klasik bir duyurunun ötesine taşıyarak taraftarla birlikte kutlanacak bir organizasyona dönüştürmek istiyor. Törenin detayları üzerinde çalışmalar sürerken kulübün resmi programı kısa süre içinde açıklaması öngörülüyor.
İSTANBUL'DA İLK MESAJINI VERDİ
Transfer sürecini tamamlamak üzere İstanbul'a gelen Leandro Trossard, havalimanında çok sayıda Beşiktaş taraftarı tarafından karşılandı.
Belçikalı futbolcu, siyah-beyazlı kulübe katılacak olmaktan dolayı büyük heyecan duyduğunu ifade ederken, taraftarlarla buluşmaktan mutluluk yaşadığını ve sahaya çıkarak performansını sergilemek için sabırsızlandığını söyledi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da transferin camiaya hayırlı olmasını temenni ederek yapılan takviyenin taraftarı memnun edeceğine inandığını dile getirdi.
Sağlık kontrolleri ve resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından kulübün Trossard transferini resmen açıklaması ve imza töreninin programını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.