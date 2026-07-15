Beşiktaş'ta şölen hazırlığı! Trossard için Tüpraş Stadyumu'nda imza planı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yaz döneminin en ses getiren hamlelerinden biri olarak görülen Leandro Trossard transferinde sona yaklaştı. Siyah-beyazlı yönetim, Arsenal'den ayrılması beklenen Belçikalı futbolcu için yalnızca resmi imza sürecini tamamlamakla kalmayıp, taraftarın da katılım sağlayacağı özel bir organizasyon düzenlemeyi hedefliyor.

Leandro Trossard

TARAFTARIN KARŞISINA ÇIKACAK Kulüp yönetiminin planlamasına göre sağlık kontrolleri ve resmi transfer işlemlerinin tamamlanmasının ardından Leandro Trossard, perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenecek törenle kendisini 3+1 yıllığına Beşiktaş'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak. Organizasyon kapsamında Belçikalı futbolcunun sahaya çıkarak tribünleri selamlaması ve siyah-beyazlı formayla ilk kez taraftarın karşısına çıkması da programda yer alıyor. Beşiktaş yönetimi, transferi klasik bir duyurunun ötesine taşıyarak taraftarla birlikte kutlanacak bir organizasyona dönüştürmek istiyor. Törenin detayları üzerinde çalışmalar sürerken kulübün resmi programı kısa süre içinde açıklaması öngörülüyor.