Menajerin açıklamasına göre Beşiktaş ile Napoli, oyuncu veya temsilcisi arasında Lukaku transferine ilişkin yürütülen bir süreç bulunmuyor.

Lukaku'nun siyah-beyazlılara gitme düşüncesinin bulunmadığını söyleyen Pastorello, transfer gündeminde yer alan haberlerin asılsız olduğunu ifade etti.

Capology, Lukaku'nun Napoli'deki yıllık brüt sabit maaşını 7 milyon 690 bin euro olarak gösteriyor. Bonusları kapsamayan bu tutar, oyuncunun olası transferindeki en önemli maliyet kalemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Transfermarkt verilerine göre 33 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Belçikalı futbolcu 29 Ağustos 2024'te 30 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'den Napoli'ye transfer olmuştu.

Romelu Lukaku'nun Napoli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.

Fizik gücü, sırtı dönük oyunu ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle öne çıkan Lukaku, Belçika Milli Takımı'nın en fazla gol atan futbolcusu konumunda bulunuyor. Transfermarkt verilerine göre millî formayla 132 maça çıkan deneyimli oyuncu 93 gol kaydetti.

Romelu Lukaku

2025-2026 SEZONUNDA NE YAPTI?

Romelu Lukaku, 2025-2026 sezonunda yaşadığı ciddi kas sakatlığı nedeniyle Napoli'de düzenli forma giyemedi.

Belçikalı santrfor, sezon boyunca Napoli formasıyla yedi karşılaşmada sonradan oyuna dahil oldu ve bir gol attı. Lukaku buna rağmen Belçika'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.

Lukaku, Dünya Kupası'nda Belçika formasıyla beş karşılaşmada görev yaptı. Tecrübeli santrforun Napoli ile sözleşmesi 2027 yazında sona erecek.

Burak Zihni Takvim.com.tr Beşiktaş