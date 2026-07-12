Beşiktaş’tan NBA tecrübeli guard hamlesi: Jaylen Nowell resmen siyah-beyazlılarda
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Porto Riko ekibi Gigantes de Carolina forması giyen 27 yaşındaki ABD'li eski NBA oyuncusu Jaylen Nowell'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Siyah-beyazlılar, daha önce Minnesota Timberwolves ve Memphis Grizzlies gibi önemli NBA takımlarında oynayan skorer oyun kurucuyla yeni sezon için kesin anlaşma sağladı.
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması doğrultusunda transfer piyasasında ses getiren bir hamleye imza attı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 27 yaşındaki ABD'li basketbolcu Jaylen Nowell ile anlaşma sağlandı.
DEV NBA TAKIMLARINDA FORMA GİYDİ
Siyah-beyazlıların yeni transferi Jaylen Nowell, kariyeri boyunca dünyanın en prestijli basketbol ligi olan Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) önemli deneyimler kazandı.
27 yaşındaki guard; kariyerinde:
- Minnesota Timberwolves,
- Memphis Grizzlies,
- Detroit Pistons ve
- New Orleans Pelicans gibi NBA'in köklü kulüplerinin formalarını terletti. Dünyanın en zorlu liginde kazandığı tecrübeyle dikkat çeken Nowell, son olarak Porto Riko takımlarından Gigantes de Carolina'da parkeye çıkmıştı.
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Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Beşiktaş