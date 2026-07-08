Beşiktaş Doğan Alemdar'ın transferini resmen açıkladı!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, kadrosunu Doğan Alemdar ile güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, genç file bekçisinin transferini duyurarak 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Beşiktaş, kaleci Doğan Alemdar'ın transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, Başakşehir ile anlaşmaya varıldığını ve 23 yaşındaki milli file bekçisiyle 2029-2030 sezonunun sonuna kadar geçerli 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
DOĞAN ALEMDAR RESMEN BEŞİKTAŞ'TA
Yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kaleci rotasyonuna Doğan Alemdar'ı ekledi.
Siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun bonservisinin alınması konusunda Başakşehir ile anlaşmaya vardı. İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçen Doğan Alemdar, kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Beşiktaş, 23 yaşındaki kaleciyle 2029-2030 sezonunun sonuna kadar geçerli 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün açıklamasında transferin bonservis bedeline ve diğer mali ayrıntılara yer verilmedi.
BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcu Doğan Alemdar'ın nihai transferi hususunda Başakşehir FK ile anlaşmaya varılmış ve Doğan Alemdar ile 4 yıllık, 2029-30 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Doğan Alemdar'a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
KALECİ ROTASYONU GÜÇLENDİ
Beşiktaş, Doğan Alemdar transferiyle kaleci rotasyonuna genç ve yerli bir isim kazandırdı.
Avrupa futbolu ve Süper Lig tecrübesi bulunan milli kaleci, yeni sezonda siyah-beyazlı takımın kalesi için rekabete girecek.
Doğan'ın yerli oyuncu statüsünde bulunması, Beşiktaş'ın lig ve Avrupa kupaları için yaptığı kadro planlamasında da önemli bir avantaj sağlayacak.
DOĞAN ALEMDAR KİMDİR?
Doğan Alemdar, 29 Ekim 2002'de Kayseri'de dünyaya geldi. 1,92 metre boyundaki kaleci, futbola Kayserispor altyapısında başladı.
Genç yaşta Kayserispor A Takımı'na yükselen Doğan, gösterdiği performansın ardından 2021 yılında Fransa'nın Rennes takımına transfer oldu.
Fransa kariyerinde Rennes ve Troyes formalarını giyen milli kaleci, 2025 yılında Başakşehir'e imza atarak Süper Lig'e döndü.
Doğan Alemdar, Türkiye A Milli Takımı'nda da 2 karşılaşmada görev yaptı.
BEŞİKTAŞ'TA YENİ DÖNEM
Beşiktaş, Doğan Alemdar'la yaptığı 4 yıllık sözleşmeyle kaleci pozisyonu için uzun vadeli bir yatırım gerçekleştirdi.
23 yaşındaki file bekçisi, siyah-beyazlı formayla başarılı olarak yeniden düzenli forma şansı bulmayı ve milli takım kadrosundaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor.