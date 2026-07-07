Beşiktaş'a bir kaleci daha! Doğan Alemdar transferi resmen bitti

Yeni sezon öncesi kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Alexander Nübel ile kalesini sağlama almayı başardı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun elini güçlendirmek için kolları sıvayan yönetim, Doğan Alemdar'ın kadroya katılması adına Başakşehir ile görüşmelere başladı. Gerçekleşen temasların ardından turuncu lacivertlilerle anlaşma sağlandı. Doğan Alemdar, sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşmesini imzalamak üzere İstanbul'a gelecek. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Beşiktaş'ın Slovakya kampına katılacak.

Doğan Alemdar kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek BEŞİKTAŞ RESMEN AÇIKLADI Doğan Alemdar'ın transferi konusunda Beşiktaş'tan açıklama yapıldı. Resmi kanallardan; "Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Doğan Alemdar, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Doğan Alemdar'ı taşıyan uçak 18.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır." ifadelerine yer verildi. 3 MAÇTA OYNADI Geride kalan sezonda sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giyebilen 23 yaşındaki file bekçisi, 3 karşılaşmada 6 gol yedi. Boluspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor'a karşı görev yaptı. Takvim Kaynak Tercihleri