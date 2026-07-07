Leandro Trossard Arsenal ile Premier Lig şampiyonluğu yaşadı TRANSFERDE BAŞKAN DEVREYE GİRDİ Beşiktaş'ın bir süredir kadrosuna katmak için görüşmeler yürüttüğü Trossard konusunda Başkan Serdal Adalı süreci doğrudan yönetiyor. A Spor da Adalı'nın Hollanda'ya giderek oyuncuyla görüşeceğini ve Trossard ile İstanbul'a dönmesinin beklendiğini duyurdu.

Leandro Trossard, Şampiyonlar Ligi finali oynadı 2025-2026 SEZONUNDA NE YAPTI? Leandro Trossard, 2025-2026 sezonunda Arsenal formasıyla Premier Lig'de 31 maça çıktı. Belçikalı futbolcu bu süreçte 6 gol ve 6 asist üretti. Trossard, lig sezonunu 1.999 dakika, 21 kez ilk 11, 6 gol ve 6 asistle tamamladı. Sezon geneline bakıldığında Trossard, Arsenal hücumunda önemli bir rotasyon gücü olarak öne çıktı. Belçikalı oyuncunun tüm kulvarlarda 50 maçta 8 gol ve 11 asistlik katkı vermesi dikkat çekti. Bu tablo, Beşiktaş'ın hücum hattı için doğrudan skor katkısı alabileceği deneyimli bir profil anlamına geliyor.