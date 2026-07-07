Beşiktaş Trossard’ı getiriyor! KAP açıklaması geldi
Beşiktaş, Leandro Trossard’ın kalıcı transferi için oyuncu ve Arsenal ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Siyah-beyazlı kulüp, transfer sürecinin tamamlanması ve sağlık kontrollerinden geçmesi için İstanbul’a gelecek Belçikalı futbolcunun uçuş programını da açıkladı.
Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Leandro Trossard'ın transferi için oyuncunun kendisi ve kulübü Arsenal ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, Belçikalı futbolcunun kalıcı transferi için resmi temasların başladığı duyuruldu.
KAP'A BİLDİRİLDİ
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır."
ADALI HOLLANDA'YA GİTTİ
Beşiktaş, Leandro Trossard transferini sonuçlandırmak için kritik güne girdi. Başkan Serdal Adalı, 14 Temmuz Salı günü saat 10.30'da Belçikalı futbolcuyla görüşmek üzere Hollanda'nın Maastricht şehrine gitti.
İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ 19.30
Beşiktaş, Leandro Trossard'ı taşıyan uçağın 14 Temmuz Salı günü saat 19.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ineceğini duyurdu.
Belçikalı futbolcu İstanbul'a gelişinin ardından sağlık kontrollerinden geçirilecek. Transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Trossard'ın siyah-beyazlılarla sözleşme imzalaması bekleniyor.
TRANSFERDE BAŞKAN DEVREYE GİRDİ
Beşiktaş'ın bir süredir kadrosuna katmak için görüşmeler yürüttüğü Trossard konusunda Başkan Serdal Adalı süreci doğrudan yönetiyor. A Spor da Adalı'nın Hollanda'ya giderek oyuncuyla görüşeceğini ve Trossard ile İstanbul'a dönmesinin beklendiğini duyurdu.
2025-2026 SEZONUNDA NE YAPTI?
Leandro Trossard, 2025-2026 sezonunda Arsenal formasıyla Premier Lig'de 31 maça çıktı. Belçikalı futbolcu bu süreçte 6 gol ve 6 asist üretti. Trossard, lig sezonunu 1.999 dakika, 21 kez ilk 11, 6 gol ve 6 asistle tamamladı.
Sezon geneline bakıldığında Trossard, Arsenal hücumunda önemli bir rotasyon gücü olarak öne çıktı. Belçikalı oyuncunun tüm kulvarlarda 50 maçta 8 gol ve 11 asistlik katkı vermesi dikkat çekti. Bu tablo, Beşiktaş'ın hücum hattı için doğrudan skor katkısı alabileceği deneyimli bir profil anlamına geliyor.
LEANDRO TROSSARD KİMDİR?
Leandro Trossard, 4 Aralık 1994'te Belçika'nın Maasmechelen kentinde dünyaya geldi. 1,72 metre boyundaki sağ ayaklı futbolcu, ağırlıklı olarak sol kanatta görev yapıyor. Deneyimli hücumcu, ikinci forvet ve santrfor bölgelerinde de oynayabiliyor.
Kariyerine Genk altyapısında başlayan Trossard; Lommel, Westerlo ve OH Leuven'de kiralık olarak forma giydi. Belçika'daki performansının ardından 2019 yılında Brighton'a transfer olan Trossard, Ocak 2023'te Arsenal kadrosuna katıldı.
Arsenal ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde görev yapan Trossard, Belçika Milli Takımı formasıyla 57 karşılaşmada 14 gol kaydetti.