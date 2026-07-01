Salih Özcan'dan Beşiktaş'a ret! Teklifi düşük buldu
Yeni sezon öncesi orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, yeniden Salih Özcan'a yöneldi. Siyah-beyazlıların milli futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği, maaş konusunda ise taraflar arasındaki pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.
Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, orta saha transferi için çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlı ekip, takımdan ayrılan Salih Uçan'ın ardından oluşan boşluğu doldurmak amacıyla daha önce de gündemine aldığı Salih Özcan için yeniden girişimlere başladı.
Yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen yönetimin, milli futbolcuyu listenin üst sıralarında tuttuğu belirtildi.
3 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ MASADA
Beşiktaş'ın, 28 yaşındaki orta saha oyuncusuna yıllık 2.5 milyon euro ücret içeren 3 yıllık sözleşme önerdiği ifade edildi. Ancak futbolcu cephesinin bu rakamı beklentisinin altında bulduğu ve daha yüksek bir maaş talebinde bulunduğu aktarıldı.
Taraflar arasındaki ekonomik şartların netleşmesi için temasların sürdüğü kaydedildi.
ORKUN KÖKÇÜ İLE UYUMU DİKKATE ALINDI
Siyah-beyazlı yönetimin transfer değerlendirmesinde yalnızca oyuncunun performansını değil, Milli Takım'da Orkun Kökçü ile ortaya koyduğu uyumu da göz önünde bulundurduğu belirtildi.
Teknik ekibin, orta saha kurgusunda bu ikilinin birlikte oynayabilme potansiyelini önemli bir avantaj olarak değerlendirdiği ifade edildi.
Beşiktaş'ın, maaş konusunda ortak bir noktaya ulaşılması halinde transferi ilerletmek için resmi adımlarını hızlandırması bekleniyor.
Görüşmelerin önümüzdeki süreçte de devam edeceği ve pazarlıkların sonucuna göre transferin şekilleneceği bildirildi.