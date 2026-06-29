Beşiktaş'a Granit Xhaka müjdesi! Chelsea'ye ret
Chelsea'nin Granit Xhaka için yaptığı 8 milyon euroluk teklif Sunderland tarafından reddedildi. İngiliz ekibi, deneyimli orta saha oyuncusunu satmayı düşünmezken kaptanıyla yola devam etme kararı aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano da İsviçreli yıldızı kadrosunda görmek istiyor.
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- Chelsea, Sunderland'in orta saha oyuncusu Granit Xhaka için 8 milyon euroluk resmi teklif sundu ancak teklif reddedildi.
- Sunderland yönetimi, takımın kaptanı olan Xhaka'yı mevcut planlamanın merkezinde gördüğü için satış seçeneğini değerlendirmiyor.
- Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso, Bayer Leverkusen'de birlikte Bundesliga şampiyonluğu yaşadığı Xhaka'yı yeniden kadrosunda görmek istiyor.
- Granit Xhaka geçen yaz Sunderland'e transfer oldu ve bu sezon Premier Lig'de 34 maçta 1 gol ve 6 asistle oynadı.
Chelsea'nin orta saha transferi için yaptığı ilk hamle sonuçsuz kaldı. David Ornstein'in aktardığı bilgilere göre Londra temsilcisi, Granit Xhaka'yı kadrosuna katmak amacıyla Sunderland'e 8 milyon euroluk resmi teklif sundu.
Ancak Premier Lig ekibi bu öneriyi geri çevirdi ve İsviçreli futbolcunun satışına sıcak bakmadığını karşı tarafa iletti.
BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR
Haberde, Sunderland yönetiminin Chelsea'nin sunduğu bonservis bedelini makul bulmasına rağmen Xhaka'nın takımdaki rolü nedeniyle transfer görüşmelerini ilerletmek istemediği belirtildi.
Kulüp yönetiminin, kaptan olarak görev yapan tecrübeli orta saha oyuncusunu mevcut planlamanın merkezinde gördüğü ve bu nedenle satış seçeneğini değerlendirmediği ifade edildi.
Beşiktaş da uzun süredir Granit Xhaka'yı kadrosuna katmak istiyor.
XABİ ALONSO FAKTÖRÜ DİKKAT ÇEKTİ
Chelsea'nin Xhaka'yı istemesinde teknik direktör Xabi Alonso'nun etkili olduğu aktarıldı. İkilinin daha önce Bayer Leverkusen'de birlikte çalıştığı ve Bundesliga şampiyonluğu yaşadığı hatırlatılırken, Alonso'nun eski öğrencisini yeniden kadrosunda görmek istediği kaydedildi.
Geçen yaz Sunderland'e transfer olan Granit Xhaka, geride kalan Premier Lig sezonunda 34 karşılaşmada görev aldı. Deneyimli futbolcu bu süreçte 1 gol atarken, 6 da asist yaparak takımına skor katkısı sağladı. Sunderland yönetimi ise yeni sezon planlamasında kaptanını kadroda tutmayı hedefliyor.
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