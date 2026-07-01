CANLI YAYIN
Geri

Beşiktaş'ta bir veda daha! Emrecan Terzi Iğdrı FK'ya transfer oldu

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp, genç sol bek Emrecan Terzi'nin Iğdır FK'ya transfer olduğunu duyurdu.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ta bir veda daha! Emrecan Terzi Iğdrı FK'ya transfer oldu

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken bir ayrılık daha gerçekleşti. Siyah beyazlılar, Salih Uçan'ın ardından Emrecan Terzi'nin de kulübe veda ettiğini duyurdu.

Emrecan Terzi Iğdır FK'da forma giyecekEmrecan Terzi Iğdır FK'da forma giyecek

IĞDIR FK İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Emrecan Terzi'nin nihai transferi konusunda Iğdır FK ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi'nin nihai transferi hususunda Iğdır FK ile anlaşmaya varılmıştır. Serkan Emrecan Terzi'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Salih Özcandan Beşiktaşa ret! Teklifi düşük bulduSalih Özcandan Beşiktaşa ret! Teklifi düşük buldu
Salih Özcan'dan Beşiktaş'a ret! Teklifi düşük buldu

Takvim Kaynak Tercihleri
Salih Özcan'dan Beşiktaş'a ret! Teklifi düşük buldu
SONRAKİ HABER

Salih Özcan'dan Beşiktaş'a ret! Teklifi düşük buldu

 Beşiktaş transferi bitirdi! Kassoum Ouattara İstanbul'a geldi
ÖNCEKİ HABER

Beşiktaş transferi bitirdi!
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Beşiktaş

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler