Fenerbahçe'nin iki yıldızı Beşiktaş yolunda! Livakovic ve Amrabat hamlesi
Yeni sezon öncesi kaleci ve orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Fenerbahçe forması giyen Dominik Livakovic ile Sofyan Amrabat'ı gündemine aldığı öne sürüldü. Siyah-beyazlı yönetimin iki transfer için de farklı formüller üzerinde durduğu iddia edildi. İşte detaylar...
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- Beşiktaş, Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic için satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle transfer girişiminde bulundu.
- Teknik Direktör Vincenzo Italiano, Livakovic ve Sofyan Amrabat transferlerine onay verdi.
- Beşiktaş, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat için de sarı-lacivertli kulüple temas kurdu.
- Livakovic'in Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakmadığı ve Dinamo Zagreb'in 3 milyon euroluk teklifinin reddedildiği belirtildi.
- Amrabat transferinde Real Betis'in de ilgili olduğu ve Fenerbahçe'nin kararıyla oyuncunun tercihinin belirleyici olacağı ifade edildi.
Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.
Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlıların, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin iki futbolcusu Dominik Livakovic ve Sofyan Amrabat için girişimlerde bulunduğu ileri sürüldü.
Yönetimin hem kaleci hem de orta saha transferini kısa süre içinde netleştirmeyi hedeflediği belirtiliyor.
LIVAKOVIC İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ
Beşiktaş'ın kaleci listesinin üst sıralarında yer alan ismin Dominik Livakovic olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Dinamo Zagreb'de geçiren Hırvat file bekçisinin Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakmadığı öne sürüldü.
Dinamo Zagreb'in yaklaşık 3 milyon euroluk teklifinin sarı-lacivertli kulüp tarafından yeterli bulunmadığı belirtilirken, Beşiktaş yönetiminin oyuncunun mali şartlarını araştırdığı ifade edildi.
Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun 31 yaşındaki kaleci için olumlu görüş bildirdiği ve transferine onay verdiği aktarılırken, siyah-beyazlıların satın alma opsiyonlu kiralama modeli üzerinde durduğu kaydedildi.
2023 yılında 6,5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Livakovic'in kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli kaleci, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı formasıyla sergilediği performansla da öne çıktı.
İngiltere karşılaşmasında kalesinde dört gol görmesine rağmen yaptığı yedi kurtarışla maçın oyuncusu seçilen Livakovic, milli takım kariyerinde ise 77 maçta görev yaptı.
AMRABAT İÇİN DE TEMAS KURULDU
Beşiktaş'ın yalnızca kaleci transferiyle yetinmediği, orta saha için de Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Sofyan Amrabat'ı gündemine aldığı iddia edildi.
Salih Özcan transferi üzerinde çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların, Amrabat konusunda da sarı-lacivertli kulüple sürpriz bir temas gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Vincenzo Italiano'nun Serie A döneminden yakından tanıdığı 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmek istediği belirtilirken, Beşiktaş'ın makul bir bonservis bedeli ya da kiralama seçeneğiyle transferi tamamlamayı hedeflediği ifade edildi.
Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile mücadele eden Amrabat'a İspanya'dan Real Betis'in de ilgisinin bulunduğu, transfer sürecinde Fenerbahçe'nin vereceği karar ile oyuncunun tercihinin belirleyici olacağı aktarıldı.