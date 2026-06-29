Fenerbahçe'nin iki yıldızı Beşiktaş yolunda! Livakovic ve Amrabat hamlesi

Amrabat transferinde Real Betis'in de ilgili olduğu ve Fenerbahçe'nin kararıyla oyuncunun tercihinin belirleyici olacağı ifade edildi.

Livakovic'in Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakmadığı ve Dinamo Zagreb'in 3 milyon euroluk teklifinin reddedildiği belirtildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat için de sarı-lacivertli kulüple temas kurdu.

Yönetimin hem kaleci hem de orta saha transferini kısa süre içinde netleştirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlıların, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin iki futbolcusu Dominik Livakovic ve Sofyan Amrabat için girişimlerde bulunduğu ileri sürüldü.

Dinamo Zagreb'in yaklaşık 3 milyon euroluk teklifinin sarı-lacivertli kulüp tarafından yeterli bulunmadığı belirtilirken, Beşiktaş yönetiminin oyuncunun mali şartlarını araştırdığı ifade edildi.

Beşiktaş'ın kaleci listesinin üst sıralarında yer alan ismin Dominik Livakovic olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Dinamo Zagreb'de geçiren Hırvat file bekçisinin Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakmadığı öne sürüldü.

Dominic Livakovic

Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun 31 yaşındaki kaleci için olumlu görüş bildirdiği ve transferine onay verdiği aktarılırken, siyah-beyazlıların satın alma opsiyonlu kiralama modeli üzerinde durduğu kaydedildi.

2023 yılında 6,5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Livakovic'in kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli kaleci, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı formasıyla sergilediği performansla da öne çıktı.

İngiltere karşılaşmasında kalesinde dört gol görmesine rağmen yaptığı yedi kurtarışla maçın oyuncusu seçilen Livakovic, milli takım kariyerinde ise 77 maçta görev yaptı.