Sarı-kırmızılı ekip, ilk 10 dakikayı 22-19 önde tamamlayarak ikinci çeyreğe üç sayılık avantajla girdi.

Üçüncü çeyreğin sonunda 64-60 önde bulunan siyah-beyazlılar, son periyottaki mücadeleden de 83-80 galip ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 'nin 4. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray MCT Technic derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 83-80 kazandı.

Sarı-kırmızılılar üçüncü çeyrekte 21, Beşiktaş ise 20 sayı kaydetti.

Üçüncü periyotta Galatasaray MCT Technic, aradaki farkı kapatmak için mücadele etti.

Böylece Beşiktaş, ilk çeyrekteki üç sayılık dezavantajı kapatarak soyunma odasına 44-39 önde girdi.

Siyah-beyazlılar, bu periyotta 25 sayı üretirken Galatasaray MCT Technic 17 sayıda kaldı.

Galatasaray MCT Technic, Beşiktaş derbisini kaybederek Basketbol Süper Ligi'nde üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşadı. (Fotoğraf: AA)

DERBİDE SON SÖZ BEŞİKTAŞ'IN

Dördüncü çeyrekte iki takım arasındaki skor farkı azaldı.

Galatasaray MCT Technic, son periyotta 20 sayı bulurken Beşiktaş 19 sayıyla karşılık verdi.

İkinci çeyrekte elde ettiği avantajı maçın sonuna kadar koruyan Beşiktaş, derbiyi 83-80 kazanarak sahasından galibiyetle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI

Beşiktaş, Galatasaray MCT Technic karşısındaki galibiyetle Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon ikinci kez kazandı.

Siyah-beyazlılar, dört hafta sonunda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyete ulaştı.

GALATASARAY ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ KAYBETTİ

Galatasaray MCT Technic ise Beşiktaş deplasmanından mağlubiyetle dönerek ligdeki kötü gidişatını sürdürdü.

Sezona Çayırova Belediyesi karşısında aldığı 102-79'luk galibiyetle başlayan sarı-kırmızılı ekip, daha sonra Karşıyaka'ya 78-71 ve Bursaspor'a 93-88 mağlup olmuştu.

Beşiktaş karşısında da kazanamayan Galatasaray MCT Technic, ligde üst üste üçüncü yenilgisini alarak dört hafta sonunda 1 galibiyet ve 3 mağlubiyette kaldı.

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