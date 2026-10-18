Kartal derbide 3 farkla galip! Beşiktaş Galatasaray MCT Technic'i 83-80 ile geçti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray MCT Technic'i 83-80 mağlup etti. İlk çeyreği geride tamamlayan siyah-beyazlılar, devre arasına 44-39 önde girdi ve kalan bölümde üstünlüğünü koruyarak ligdeki ikinci galibiyetini elde etti. Galatasaray ise üst üste üçüncü yenilgisini yaşadı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray MCT Technic derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 83-80 kazandı.
Maça etkili başlayan Galatasaray MCT Technic, ilk çeyreği 22-19 önde tamamladı. İkinci periyotta üstünlüğü ele geçiren Beşiktaş, soyunma odasına 44-39'luk skorla gitti.
Üçüncü çeyreğin sonunda 64-60 önde bulunan siyah-beyazlılar, son periyottaki mücadeleden de 83-80 galip ayrıldı.
İLK ÇEYREK GALATASARAY'IN
Karşılaşmanın ilk bölümünde Galatasaray MCT Technic, hücumda bulduğu sayılarla üstünlüğü ele geçirdi.
Sarı-kırmızılı ekip, ilk 10 dakikayı 22-19 önde tamamlayarak ikinci çeyreğe üç sayılık avantajla girdi.
BEŞİKTAŞ DEVREYE ÖNDE GİRDİ
İkinci çeyrekte Beşiktaş, skor üstünlüğünü rakibinden aldı.
Siyah-beyazlılar, bu periyotta 25 sayı üretirken Galatasaray MCT Technic 17 sayıda kaldı.
Böylece Beşiktaş, ilk çeyrekteki üç sayılık dezavantajı kapatarak soyunma odasına 44-39 önde girdi.
SON ÇEYREĞE 4 SAYI FARKLA GİRİLDİ
Üçüncü periyotta Galatasaray MCT Technic, aradaki farkı kapatmak için mücadele etti.
Sarı-kırmızılılar üçüncü çeyrekte 21, Beşiktaş ise 20 sayı kaydetti.
Son 10 dakikaya siyah-beyazlı takımın 64-60 üstünlüğüyle girildi.
DERBİDE SON SÖZ BEŞİKTAŞ'IN
Dördüncü çeyrekte iki takım arasındaki skor farkı azaldı.
Galatasaray MCT Technic, son periyotta 20 sayı bulurken Beşiktaş 19 sayıyla karşılık verdi.
İkinci çeyrekte elde ettiği avantajı maçın sonuna kadar koruyan Beşiktaş, derbiyi 83-80 kazanarak sahasından galibiyetle ayrıldı.
BEŞİKTAŞ İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI
Beşiktaş, Galatasaray MCT Technic karşısındaki galibiyetle Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon ikinci kez kazandı.
Siyah-beyazlılar, dört hafta sonunda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyete ulaştı.
GALATASARAY ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ KAYBETTİ
Galatasaray MCT Technic ise Beşiktaş deplasmanından mağlubiyetle dönerek ligdeki kötü gidişatını sürdürdü.
Sezona Çayırova Belediyesi karşısında aldığı 102-79'luk galibiyetle başlayan sarı-kırmızılı ekip, daha sonra Karşıyaka'ya 78-71 ve Bursaspor'a 93-88 mağlup olmuştu.
Beşiktaş karşısında da kazanamayan Galatasaray MCT Technic, ligde üst üste üçüncü yenilgisini alarak dört hafta sonunda 1 galibiyet ve 3 mağlubiyette kaldı.