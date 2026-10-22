Pablo Laso ilk derbiyi kazandı! Anadolu Efes Beşiktaş'ı 89-80 yendi
EuroLeague'in 7. haftasında Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 89-80 mağlup etti. Organizasyon tarihinde ilk kez karşı karşıya gelen iki Türk takımının mücadelesinde lacivert-beyazlılar, ilk yarıda yakaladığı 21 sayılık üstünlüğü galibiyete taşıdı. Cameron Payne'in 22 sayıyla yıldızlaştığı mücadelede Anadolu Efes üçüncü galibiyetine ulaşırken siyah-beyazlılar dördüncü yenilgisini aldı.
EuroLeague'in 2026-2027 sezonu 7. haftasında Anadolu Efes ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan Türk derbisini Anadolu Efes 89-80 kazanarak organizasyondaki üçüncü galibiyetini elde etti.
Başantrenör Pablo Laso yönetimindeki lacivert-beyazlı ekip, ilk iki çeyrekte ortaya koyduğu hücum performansıyla karşılaşmanın kontrolünü ele geçirdi.
Beşiktaş, ikinci yarıda farkı azaltmasına rağmen mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.
ANADOLU EFES İLK ÇEYREKTEN ÜSTÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRDİ
Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, ilk periyotta hücumdaki yüksek yüzdesiyle rakibine üstünlük sağladı.
Lacivert-beyazlılar, ilk 10 dakikada 29 sayı üretirken Beşiktaş 17 sayıda kaldı.
İlk çeyreği 29-17 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci periyotta da skor üretmeye devam etti.
Anadolu Efes, ikinci çeyreği 28-19 kazanarak soyunma odasına 57-36 üstün gitti.
BEŞİKTAŞ ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE GERİ DÖNDÜ
İlk yarıyı 21 sayı geride kapatan Beşiktaş, üçüncü çeyreğe daha etkili başladı.
Başantrenör Dusan Alimpijevic'in öğrencileri, savunmadaki direncini artırarak Anadolu Efes'in hücumdaki etkinliğini sınırladı.
Siyah-beyazlılar, üçüncü periyotta 24 sayı üretirken rakibine yalnızca 11 sayı imkânı verdi.
Bu bölümün ardından farkı sekiz sayıya indiren Beşiktaş, son çeyreğe 68-60 geride girdi.
SON SÖZÜ ANADOLU EFES SÖYLEDİ
Karşılaşmanın son çeyreğinde Anadolu Efes, rakibinin geri dönüş çabasına karşılık verdi.
Ev sahibi ekip, final periyodunda 21 sayı kaydederken Beşiktaş 20 sayıda kaldı.
Lacivert-beyazlılar, ilk yarıda elde ettiği avantajı koruyarak parkeden 89-80 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı yedinci maçta üçüncü galibiyetine ulaştı.
Beşiktaş ise dördüncü yenilgisini yaşayarak 3 galibiyet ve 4 mağlubiyete geriledi.
CAMERON PAYNE 22 SAYIYLA YILDIZLAŞTI
Anadolu Efes'in galibiyetinde Cameron Payne'in performansı öne çıktı.
ABD'li oyun kurucu, karşılaşmayı 22 sayıyla tamamlayarak maçın en skorer oyuncusu oldu.
Payne, üç sayı çizgisinin gerisinden altı denemede dört isabet buldu.
Ev sahibi ekipte Collin Malcolm 15, Dario Saric 14 ve Santi Yusta 13 sayıyla çift hanelere ulaşan diğer isimler oldu.
Ercan Osmani ise galibiyete 9 sayılık katkı sağladı.
BEŞİKTAŞ'TA OMORUYI'NİN 16 SAYISI YETMEDİ
Beşiktaş'ta Eugene Omoruyi, karşılaşmayı 16 sayıyla tamamlayarak takımının en skorer ismi oldu.
Siyah-beyazlı ekipte Jaylen Nowell 14, Anthony Brown ve Scottie Wilbekin ise 10'ar sayı kaydetti.
Beşiktaş, üçüncü çeyrekteki etkili performansına rağmen ilk yarıdaki 21 sayılık farkı tamamen kapatamadı.
EUROLEAGUE'DE İLK KEZ KARŞILAŞTILAR
Anadolu Efes ile Beşiktaş, EuroLeague tarihinde ilk kez karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar, organizasyondaki ilk sezonunu 2012-2013 döneminde geçirmişti.
O sezon farklı bir formatla düzenlenen EuroLeague'de Anadolu Efes ve Beşiktaş, ilk grup aşamasında farklı gruplarda yer aldı. İki takım, organizasyonun sonraki bölümünde de birbirine rakip olmadı.
2026-2027 sezonunda yeniden EuroLeague'e katılan Beşiktaş, Anadolu Efes ile ilk Avrupa derbisini oynadı.
Bu tarihî eşleşmenin ilk galibi Anadolu Efes oldu.
ANADOLU EFES'TEN BEŞİKTAŞ'A BİR GALİBİYET DAHA
Anadolu Efes, Beşiktaş'ı bu sezon ikinci kez mağlup etmeyi başardı.
İki takım, 27 Eylül 2026'da Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında karşılaşmıştı.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 95-81 kazanmıştı.
Lacivert-beyazlı ekip, ligdeki galibiyetin ardından EuroLeague'deki ilk eşleşmeden de üstün ayrıldı.