Bu bölümün ardından farkı sekiz sayıya indiren Beşiktaş, son çeyreğe 68-60 geride girdi.

İlk yarıyı 21 sayı geride kapatan Beşiktaş, üçüncü çeyreğe daha etkili başladı.

İlk çeyreği 29-17 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci periyotta da skor üretmeye devam etti.

Beşiktaş, ikinci yarıda farkı azaltmasına rağmen mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.

Başantrenör Pablo Laso yönetimindeki lacivert-beyazlı ekip, ilk iki çeyrekte ortaya koyduğu hücum performansıyla karşılaşmanın kontrolünü ele geçirdi.

İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan Türk derbisini Anadolu Efes 89-80 kazanarak organizasyondaki üçüncü galibiyetini elde etti.

EuroLeague'in 2026-2027 sezonu 7. haftasında Anadolu Efes ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

SON SÖZÜ ANADOLU EFES SÖYLEDİ

Karşılaşmanın son çeyreğinde Anadolu Efes, rakibinin geri dönüş çabasına karşılık verdi.

Ev sahibi ekip, final periyodunda 21 sayı kaydederken Beşiktaş 20 sayıda kaldı.

Lacivert-beyazlılar, ilk yarıda elde ettiği avantajı koruyarak parkeden 89-80 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı yedinci maçta üçüncü galibiyetine ulaştı.

Beşiktaş ise dördüncü yenilgisini yaşayarak 3 galibiyet ve 4 mağlubiyete geriledi.

CAMERON PAYNE 22 SAYIYLA YILDIZLAŞTI

Anadolu Efes'in galibiyetinde Cameron Payne'in performansı öne çıktı.

ABD'li oyun kurucu, karşılaşmayı 22 sayıyla tamamlayarak maçın en skorer oyuncusu oldu.

Payne, üç sayı çizgisinin gerisinden altı denemede dört isabet buldu.

Ev sahibi ekipte Collin Malcolm 15, Dario Saric 14 ve Santi Yusta 13 sayıyla çift hanelere ulaşan diğer isimler oldu.

Ercan Osmani ise galibiyete 9 sayılık katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ'TA OMORUYI'NİN 16 SAYISI YETMEDİ

Beşiktaş'ta Eugene Omoruyi, karşılaşmayı 16 sayıyla tamamlayarak takımının en skorer ismi oldu.

Siyah-beyazlı ekipte Jaylen Nowell 14, Anthony Brown ve Scottie Wilbekin ise 10'ar sayı kaydetti.

Beşiktaş, üçüncü çeyrekteki etkili performansına rağmen ilk yarıdaki 21 sayılık farkı tamamen kapatamadı.