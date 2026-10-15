Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de 2026-2027 sezonunun altıncı haftasında Partizan ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, Zalgiris Kaunas karşısında aldığı 99-80'lik galibiyetin ardından Sırbistan temsilcisini de yenerek organizasyondaki beşinci galibiyetine ulaşmayı hedefleyecek.

İstanbul'da oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın sezon performansı ve yayın bilgileri belli oldu.