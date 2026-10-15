UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Fenerbahçe Tarfin - Partizan EuroLeague maçı hangi kanalda ve saat kaçta? CANLI

EuroLeague'in 6. haftasında Fenerbahçe Tarfin, Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, organizasyondaki beşinci galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe Tarfin-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın başlama saati, canlı yayın bilgileri ve iki takımın son durumu...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Fenerbahçe Tarfin - Partizan EuroLeague maçı hangi kanalda ve saat kaçta? CANLI

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de 2026-2027 sezonunun altıncı haftasında Partizan ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, Zalgiris Kaunas karşısında aldığı 99-80'lik galibiyetin ardından Sırbistan temsilcisini de yenerek organizasyondaki beşinci galibiyetine ulaşmayı hedefleyecek.

İstanbul'da oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın sezon performansı ve yayın bilgileri belli oldu.

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 6. haftasında Partizan'ı konuk edecek. (Fotoğraf: AA)Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 6. haftasında Partizan'ı konuk edecek. (Fotoğraf: AA)

FENERBAHÇE TARFİN-PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Tarfin-Partizan karşılaşması, 15 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak.

EuroLeague'in 6. haftasındaki mücadele, İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Maç, Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE TARFİN-PARTİZAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Tarfin-Partizan karşılaşması, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mücadele, dijital yayın platformu S Sport Plus üzerinden de takip edilebilecek.

S Sport Plus'ın yayın programında karşılaşmanın maç önü, canlı maç ve maç sonrası yayınını kapsayan programın başlangıç saati 20.00 olarak açıklandı.

Karşılaşmanın başlangıç saati ise 20.45 olacak.

FENERBAHÇE TARFİN-PARTİZAN CANLI İZLE

EuroLeague'in 6. haftasındaki Fenerbahçe Tarfin-Partizan mücadelesini internet üzerinden takip etmek isteyen basketbolseverler, S Sport Plus'ın resmî internet sitesi ve uygulamasından yararlanabilecek.

Dijital platform üzerinden canlı yayın erişimi için uygun bir abonelik gerekecek.

Televizyondan izlemek isteyenler ise S Sport'un bulunduğu yayın platformlarını kullanabilecek.

Fenerbahçe Tarfin-Partizan karşılaşması 15 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. (Fotoğraf: AA)Fenerbahçe Tarfin-Partizan karşılaşması 15 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. (Fotoğraf: AA)

FENERBAHÇE TARFİN 5. GALİBİYETİN PEŞİNDE

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de bu sezon oynadığı ilk 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Sarı-lacivertliler, ilk üç haftada Virtus Bologna, Bayern Münih ve Dubai Basketball'u mağlup etti.

Dördüncü haftada deplasmanda Panathinaikos AKTOR'a yenilen Fenerbahçe, beşinci haftada Zalgiris Kaunas'ı İstanbul'da 99-80 mağlup ederek yeniden galibiyet elde etti.

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki ekip, Partizan karşısında kazanması hâlinde EuroLeague'deki beşinci galibiyetine ulaşacak.

Fenerbahçe Tarfin-Partizan maçı S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. (Fotoğraf: AA)Fenerbahçe Tarfin-Partizan maçı S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. (Fotoğraf: AA)

PARTİZAN SON İKİ MAÇINI KAYBETTİ

Sırbistan temsilcisi Partizan da EuroLeague'de sezona üst üste üç galibiyetle başladı.

Ancak Partizan, dördüncü haftada Real Madrid'e deplasmanda 86-76 mağlup oldu.

Beşinci haftada Panathinaikos AKTOR'u konuk eden Sırp ekibi, mücadeleyi 72-55 kaybetti.

Partizan, Fenerbahçe deplasmanına 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle çıkacak.

Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. (Fotoğraf: AA)Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. (Fotoğraf: AA)

FENERBAHÇE'NİN PARTİZAN'A KARŞI ÜSTÜNLÜĞÜ

Fenerbahçe ile Partizan arasında 2000 yılından bu yana oynanan 18 karşılaşmada sarı-lacivertliler 11 galibiyet elde etti.

Sırbistan temsilcisi ise söz konusu maçların 7'sini kazandı.

Fenerbahçe, geçen sezon Partizan'a karşı oynadığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, Sırp ekibini sahasında ağırladığı son üç müsabakayı da kazandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe Tarfin - Partizan EuroLeague maçı hangi kanalda ve saat kaçta? CANLI-6 Fenerbahçe Tarfin - Partizan EuroLeague maçı hangi kanalda ve saat kaçta? CANLI-7 Fenerbahçe Tarfin - Partizan EuroLeague maçı hangi kanalda ve saat kaçta? CANLI-8
EuroLeague'de 4. mağlubiyet Anadolu Efes Bayern Münih'e 101-93 yenildi
SONRAKİ HABER

Anadolu Efes EuroLeague'de 4. kez mağlup
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Basketbol

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler