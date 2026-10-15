Fenerbahçe Tarfin - Partizan EuroLeague maçı hangi kanalda ve saat kaçta? CANLI
EuroLeague'in 6. haftasında Fenerbahçe Tarfin, Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, organizasyondaki beşinci galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe Tarfin-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın başlama saati, canlı yayın bilgileri ve iki takımın son durumu...
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de 2026-2027 sezonunun altıncı haftasında Partizan ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertliler, Zalgiris Kaunas karşısında aldığı 99-80'lik galibiyetin ardından Sırbistan temsilcisini de yenerek organizasyondaki beşinci galibiyetine ulaşmayı hedefleyecek.
İstanbul'da oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın sezon performansı ve yayın bilgileri belli oldu.
FENERBAHÇE TARFİN-PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Tarfin-Partizan karşılaşması, 15 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak.
EuroLeague'in 6. haftasındaki mücadele, İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Maç, Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.
FENERBAHÇE TARFİN-PARTİZAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Tarfin-Partizan karşılaşması, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
Mücadele, dijital yayın platformu S Sport Plus üzerinden de takip edilebilecek.
S Sport Plus'ın yayın programında karşılaşmanın maç önü, canlı maç ve maç sonrası yayınını kapsayan programın başlangıç saati 20.00 olarak açıklandı.
Karşılaşmanın başlangıç saati ise 20.45 olacak.
FENERBAHÇE TARFİN-PARTİZAN CANLI İZLE
EuroLeague'in 6. haftasındaki Fenerbahçe Tarfin-Partizan mücadelesini internet üzerinden takip etmek isteyen basketbolseverler, S Sport Plus'ın resmî internet sitesi ve uygulamasından yararlanabilecek.
Dijital platform üzerinden canlı yayın erişimi için uygun bir abonelik gerekecek.
Televizyondan izlemek isteyenler ise S Sport'un bulunduğu yayın platformlarını kullanabilecek.
FENERBAHÇE TARFİN 5. GALİBİYETİN PEŞİNDE
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de bu sezon oynadığı ilk 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.
Sarı-lacivertliler, ilk üç haftada Virtus Bologna, Bayern Münih ve Dubai Basketball'u mağlup etti.
Dördüncü haftada deplasmanda Panathinaikos AKTOR'a yenilen Fenerbahçe, beşinci haftada Zalgiris Kaunas'ı İstanbul'da 99-80 mağlup ederek yeniden galibiyet elde etti.
Sarunas Jasikevicius yönetimindeki ekip, Partizan karşısında kazanması hâlinde EuroLeague'deki beşinci galibiyetine ulaşacak.
PARTİZAN SON İKİ MAÇINI KAYBETTİ
Sırbistan temsilcisi Partizan da EuroLeague'de sezona üst üste üç galibiyetle başladı.
Ancak Partizan, dördüncü haftada Real Madrid'e deplasmanda 86-76 mağlup oldu.
Beşinci haftada Panathinaikos AKTOR'u konuk eden Sırp ekibi, mücadeleyi 72-55 kaybetti.
Partizan, Fenerbahçe deplasmanına 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle çıkacak.
FENERBAHÇE'NİN PARTİZAN'A KARŞI ÜSTÜNLÜĞÜ
Fenerbahçe ile Partizan arasında 2000 yılından bu yana oynanan 18 karşılaşmada sarı-lacivertliler 11 galibiyet elde etti.
Sırbistan temsilcisi ise söz konusu maçların 7'sini kazandı.
Fenerbahçe, geçen sezon Partizan'a karşı oynadığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, Sırp ekibini sahasında ağırladığı son üç müsabakayı da kazandı.