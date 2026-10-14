Anadolu Efes, EuroLeague'in 5. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk etti.

Pablo Laso yönetimindeki lacivert-beyazlılar, karşılaşmadan 101-93 mağlup ayrıldı. Anadolu Efes, organizasyonda 5 maç sonunda 1 galibiyet ve 4 mağlubiyete ulaşırken Bayern Münih ikinci galibiyetini elde etti. İLK ÇEYREKTE BAYERN ÜSTÜNLÜĞÜ Karşılaşmanın ilk periyodunda Bayern Münih, Anadolu Efes karşısında 26 sayı üretti. Alman temsilcisine 22 sayıyla karşılık veren lacivert-beyazlılar, ilk 10 dakikayı 26-22 geride tamamladı.

Anadolu Efes, EuroLeague'in 5. haftasında Bayern Münih'e 101-93 mağlup oldu. (Fotoğraf: AA) SOYUNMA ODASINA 8 SAYI GERİDE GİRDİ İkinci çeyrekte de Bayern Münih skor üstünlüğünü korudu. Konuk ekip, bu bölümde 28 sayı kaydederken Anadolu Efes 24 sayıda kaldı. Bayern Münih, ilk yarıyı 54-46 üstün tamamladı. Anadolu Efes, ikinci devreye 8 sayılık farkı kapatma hedefiyle çıktı. ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA FARK 7'YE İNDİ

Anadolu Efes, üçüncü çeyrekte rakibinden daha fazla sayı üretti. Lacivert-beyazlılar, bu periyodu 22-21 üstün tamamlayarak farkı 7 sayıya indirdi.

Ancak Bayern Münih, son çeyreğe 75-68 önde girmeyi başardı.