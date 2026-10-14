EuroLeague'de 4. mağlubiyet Anadolu Efes Bayern Münih'e 101-93 yenildi
Basketbol EuroLeague'in 5. haftasında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Bayern Münih'e 101-93 mağlup oldu. İlk yarıyı 8 sayı geride tamamlayan lacivert-beyazlılar, ikinci devrede farkı kapatamadı. Bu sonuçla EuroLeague'deki 4. yenilgisini yaşayan Anadolu Efes'te Dario Saric'in 21 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.
Anadolu Efes, EuroLeague'in 5. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk etti.
Pablo Laso yönetimindeki lacivert-beyazlılar, karşılaşmadan 101-93 mağlup ayrıldı. Anadolu Efes, organizasyonda 5 maç sonunda 1 galibiyet ve 4 mağlubiyete ulaşırken Bayern Münih ikinci galibiyetini elde etti.
İLK ÇEYREKTE BAYERN ÜSTÜNLÜĞÜ
Karşılaşmanın ilk periyodunda Bayern Münih, Anadolu Efes karşısında 26 sayı üretti. Alman temsilcisine 22 sayıyla karşılık veren lacivert-beyazlılar, ilk 10 dakikayı 26-22 geride tamamladı.
SOYUNMA ODASINA 8 SAYI GERİDE GİRDİ
İkinci çeyrekte de Bayern Münih skor üstünlüğünü korudu. Konuk ekip, bu bölümde 28 sayı kaydederken Anadolu Efes 24 sayıda kaldı. Bayern Münih, ilk yarıyı 54-46 üstün tamamladı. Anadolu Efes, ikinci devreye 8 sayılık farkı kapatma hedefiyle çıktı.
ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA FARK 7'YE İNDİ
Anadolu Efes, üçüncü çeyrekte rakibinden daha fazla sayı üretti. Lacivert-beyazlılar, bu periyodu 22-21 üstün tamamlayarak farkı 7 sayıya indirdi.
Ancak Bayern Münih, son çeyreğe 75-68 önde girmeyi başardı.
ANADOLU EFES DÖRDÜNCÜ KEZ KAYBETTİ
Son periyotta 25 sayı bulan Anadolu Efes, rakibinin 26 sayı üretmesine engel olamadı. Bayern Münih, karşılaşmadan 101-93 galip ayrıldı.
Lacivert-beyazlılar, Barcelona, Kızılyıldız ve Olympiakos'un ardından Bayern Münih karşısında da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Anadolu Efes'in EuroLeague'deki tek galibiyeti ise Real Madrid karşısında geldi.
ANADOLU EFES'İN SIRADAKİ RAKİBİ ZALGIRIS
Anadolu Efes, EuroLeague'in 6. haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'a konuk olacak. Lacivert-beyazlılar, 16 Ekim Cuma günü Türkiye saatiyle 20.00'de Zalgirio Arena'da mücadele edecek.