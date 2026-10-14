Kartal 3. yenilgisini aldı! Beşiktaş EuroLeague'de Hapoel Tel Aviv'e 100-82 mağlup
Basketbol EuroLeague'in 5. haftasında Beşiktaş, Bulgaristan'da karşılaştığı Hapoel Tel Aviv'e 100-82 mağlup oldu. İlk yarıyı 4 sayı geride tamamlayan siyah-beyazlılar, üçüncü periyotta rakibinin 32 sayısına engel olamadı. Beşiktaş, organizasyondaki üçüncü yenilgisini yaşarken bir sonraki maçında Bayern Münih'i ağırlayacak.
Beşiktaş, EuroLeague'in 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv ile Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Arena 8888'de karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, üçüncü periyotta farkın açıldığı mücadeleyi 100-82 kaybetti.
Bu sonuçla Beşiktaş, EuroLeague'de 5 karşılaşma sonunda 2 galibiyet ve 3 mağlubiyete ulaştı. Hapoel Tel Aviv ise üçüncü galibiyetini elde etti.
İLK ÇEYREĞİ HAPOEL ÖNDE TAMAMLADI
Hapoel Tel Aviv, karşılaşmanın ilk periyodunu 22-18 üstün tamamladı.
Beşiktaş, 4 sayı geride girdiği ikinci çeyrekte rakibiyle arasındaki farkı kapatmaya çalıştı. İki takımın karşılıklı basketlerle geçirdiği periyotta 21'er sayı üretildi.
Hapoel Tel Aviv, soyunma odasına 43-39 önde girdi.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE FARK 20 SAYIYA ÇIKTI
Karşılaşmanın üçüncü periyodunda Hapoel Tel Aviv, hücumdaki sayı üretimini artırdı.
İsrail temsilcisi, bu çeyrekte 32 sayı bulurken Beşiktaş 16 sayıda kaldı. İlk yarının ardından 4 sayı olan fark, üçüncü periyodun bitiminde 20 sayıya yükseldi.
Hapoel Tel Aviv, son çeyreğe 75-55 önde girdi.
BEŞİKTAŞ ÜÇÜNCÜ KEZ KAYBETTİ
Son çeyrekte Beşiktaş, rakip potaya 27 sayı gönderdi. Hapoel Tel Aviv ise 25 sayı üreterek skor üstünlüğünü korudu.
Siyah-beyazlıların farkı kapatma çabası sonuç vermedi ve mücadele Hapoel Tel Aviv'in 100-82'lik galibiyetiyle tamamlandı.
Beşiktaş, Valencia Basket ve Barcelona yenilgilerinin ardından EuroLeague'de üçüncü mağlubiyetini aldı.
SIRADAKİ RAKİP BAYERN MÜNİH
Beşiktaş, EuroLeague'in 6. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek.
Siyah-beyazlılar, 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde sahaya çıkacak.
HAPOEL TEL AVİV – BEŞİKTAŞ: 100-82
Organizasyon: EuroLeague, 5. hafta
Salon: Arena 8888, Sofya (Bulgaristan)
1. periyot: 22-18
Devre: 43-39
3. periyot: 75-55
Maç sonucu: 100-82