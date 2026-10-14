Beşiktaş, EuroLeague'in 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv ile Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Arena 8888'de karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, üçüncü periyotta farkın açıldığı mücadeleyi 100-82 kaybetti.

Bu sonuçla Beşiktaş, EuroLeague'de 5 karşılaşma sonunda 2 galibiyet ve 3 mağlubiyete ulaştı. Hapoel Tel Aviv ise üçüncü galibiyetini elde etti.