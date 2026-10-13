Kanarya evinde hata yapmadı! Fenerbahçe Tarfin EuroLeague'de Zalgiris Kaunas'ı devirdi
Basketbol EuroLeague'in 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında ağırladığı Zalgiris Kaunas'ı 99-80 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, ilk çeyreğini 13 sayı farkla önde tamamladığı karşılaşmada üçüncü periyotta üstünlüğünü artırarak 4. galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe'de Shavon Shields 17, Braxton Key 15 ve Will Clyburn 14 sayıyla oynadı.
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 5. haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk etti. Sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 99-80 kazanarak organizasyondaki 4. galibiyetini elde etti. Zalgiris ise 5. maçında 3. yenilgisini yaşadı.
İLK ÇEYREKTE 13 SAYILIK FARK
Karşılaşmaya iki takım da karşılıklı basketlerle başladı. Hücumda ritmini bulan Fenerbahçe Tarfin, yakaladığı seriyle skoru 22-7'ye taşıdı.
Savunmada rakibinin boyalı alandan sayı bulmasını zorlaştıran sarı-lacivertliler, Nicolo Melli'nin üç sayılık basketlerinden de yararlandı.
Fenerbahçe, ilk çeyreği 27-14 önde tamamladı.
ZALGIRIS İLK YARIDA FARKI ERİTTİ
İkinci periyodun başında Zalgiris'in bulduğu 4 sayılık seriye Fenerbahçe, dış atışlardan gelen basketlerle karşılık verdi.
Sarı-lacivertliler, 36-18'lik skorla farkı 18 sayıya yükseltti. Mücadelenin 15. dakikasında fark 22 sayıya kadar çıktı: 42-20.
Zalgiris, çeyreğin kalan bölümünde Carsen Edwards'ın basketleriyle farkı azalttı. Litvanya temsilcisi farkı 7 sayıya kadar indirirken Fenerbahçe, soyunma odasına 50-43 üstün girdi.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE FARK YENİDEN AÇILDI
Fenerbahçe Tarfin, ikinci yarının başlangıcında Shavon Shields'ın üç sayılık basketiyle skor üstünlüğünü sürdürdü.
23. dakikada skoru 56-47'ye getiren sarı-lacivertliler, Braxton Key'in pota altındaki basketleriyle farkı artırdı. Yine 23. dakikada Wade Baldwin'in bulduğu sayılarla fark yeniden 20'ye yükseldi: 75-55.
Üçüncü periyotta rakibine yalnızca 13 sayı izni veren Fenerbahçe, son çeyreğe 78-56 önde girdi.
FENERBAHÇE 4. GALİBİYETİNİ ALDI
Son periyotta Zalgiris'in farkı kapatma çabasına karşılık veren Fenerbahçe Tarfin, skor avantajını korudu.
Sarunas Jasikevicius'un çalıştırdığı sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 99-80 galip ayrıldı.
Fenerbahçe böylece EuroLeague'de 5 maç sonunda 4 galibiyet ve 1 yenilgiye ulaştı. Litvanya temsilcisinin derecesi ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet oldu.
SHIELDS 17 SAYIYLA ÖNE ÇIKTI
Fenerbahçe Tarfin'de Shavon Shields 17 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.
Braxton Key 15, Will Clyburn 14 ve Nicolo Melli 10 sayı kaydetti. Sarı-lacivertli takımda Talen Horton-Tucker ve Ignas Sargiunas 7'şer, Sertaç Şanlı ile Wade Baldwin 6'şar sayı üretti.
Zalgiris'te ise Carsen Edwards 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Jonas Valanciunas, Marius Grigonis ve Deividas Sirvydis 8'er sayıyla mücadeleyi tamamladı.
FENERBAHÇE'DEN 13 ÜÇ SAYILIK BASKET
Sarı-lacivertliler, Zalgiris karşısında üç sayı çizgisinin gerisinden 29 atışta 13 isabet buldu. İki sayılık atışlarda ise 35 denemenin 24'ünü sayıya çevirdi.
Fenerbahçe Tarfin, karşılaşmayı 23 asist ve 28 ribaundla tamamladı.
Zalgiris, 22 üç sayılık atışın 9'unda isabet sağlarken 32 ribaund ve 16 asist üretti.
FENERBAHÇE TARFİN – ZALGIRIS: 99-80
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ), Anne Panther (Almanya)
Fenerbahçe Tarfin: Sertaç Şanlı 6, Horton-Tucker 7, Forrest 4, Key 15, Shields 17, Melli 10, Larkin 5, Bingham 5, Baldwin 6, Clyburn 14, Sargiunas 7, Juzang 3.
Zalgiris: Edwards 20, Lee 4, Sleva 6, Valanciunas 8, Ulanovas 5, Brown 7, Tubelis 6, Lo, Blazevic 4, Grigonis 8, Butkevicius 4, Sirvydis 8.
1. periyot: 27-14
Devre: 50-43
3. periyot: 78-56
Maç sonucu: 99-80