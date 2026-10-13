Savunmada rakibinin boyalı alandan sayı bulmasını zorlaştıran sarı-lacivertliler, Nicolo Melli'nin üç sayılık basketlerinden de yararlandı.

Karşılaşmaya iki takım da karşılıklı basketlerle başladı. Hücumda ritmini bulan Fenerbahçe Tarfin, yakaladığı seriyle skoru 22-7'ye taşıdı.

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 5. haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk etti. Sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 99-80 kazanarak organizasyondaki 4. galibiyetini elde etti. Zalgiris ise 5. maçında 3. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe'nin 12 oyuncusunun tamamı Zalgiris karşısında skor üretti. (Fotoğraf: AA)

FENERBAHÇE 4. GALİBİYETİNİ ALDI

Son periyotta Zalgiris'in farkı kapatma çabasına karşılık veren Fenerbahçe Tarfin, skor avantajını korudu.

Sarunas Jasikevicius'un çalıştırdığı sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 99-80 galip ayrıldı.

Fenerbahçe böylece EuroLeague'de 5 maç sonunda 4 galibiyet ve 1 yenilgiye ulaştı. Litvanya temsilcisinin derecesi ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet oldu.

SHIELDS 17 SAYIYLA ÖNE ÇIKTI

Fenerbahçe Tarfin'de Shavon Shields 17 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

Braxton Key 15, Will Clyburn 14 ve Nicolo Melli 10 sayı kaydetti. Sarı-lacivertli takımda Talen Horton-Tucker ve Ignas Sargiunas 7'şer, Sertaç Şanlı ile Wade Baldwin 6'şar sayı üretti.

Zalgiris'te ise Carsen Edwards 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Jonas Valanciunas, Marius Grigonis ve Deividas Sirvydis 8'er sayıyla mücadeleyi tamamladı.

FENERBAHÇE'DEN 13 ÜÇ SAYILIK BASKET

Sarı-lacivertliler, Zalgiris karşısında üç sayı çizgisinin gerisinden 29 atışta 13 isabet buldu. İki sayılık atışlarda ise 35 denemenin 24'ünü sayıya çevirdi.

Fenerbahçe Tarfin, karşılaşmayı 23 asist ve 28 ribaundla tamamladı.

Zalgiris, 22 üç sayılık atışın 9'unda isabet sağlarken 32 ribaund ve 16 asist üretti.