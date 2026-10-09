Lacivert-beyazlı ekip EuroLeague'deki 3. yenilgisini aldı. (Fotoğraf: AA)

MONTERO 16 SAYI ATTI

Olympiakos'ta Montero 16 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Jones 11, Ward, Vezenkov ve Ndiaye 9'ar sayıyla galibiyete katkı sağladı. Anadolu Efes'te Payne 12 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Dozier 11, Lloyd 10 ve Yusta 8 sayı üretti.