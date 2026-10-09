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Anadolu Efes'ten 3. yenilgi! Yunanistan'da dev fark

Anadolu Efes, EuroLeague'in 4. haftasında deplasmanda Olympiakos'a 89-66 mağlup oldu. Sunela Arena'da oynanan karşılaşmada lacivert-beyazlılar organizasyondaki 3. yenilgisini alırken Yunan ekibi 3. galibiyetine ulaştı.

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Anadolu Efes'ten 3. yenilgi! Yunanistan'da dev fark

Karşılaşmaya etkili başlayan Olympiakos, ilk periyotta hücumda üstünlük kurdu. Yunan ekibi ilk 10 dakikayı 26-16 önde tamamladı. Anadolu Efes ikinci çeyrekte savunmasını sertleştirerek farkı azalttı. Olympiakos soyunma odasına 35-31 üstün gitti.

Anadolu Efes, Olympiakos deplasmanında 89-66 mağlup oldu. (Fotoğraf: AA)Anadolu Efes, Olympiakos deplasmanında 89-66 mağlup oldu. (Fotoğraf: AA)

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE FARK ARTTI

Ev sahibi ekip üçüncü periyotta yeniden kontrolü eline aldı. Olympiakos, Anadolu Efes karşısında son çeyreğe 62-49 önde girdi. Son bölümde de üstünlüğünü sürdüren Yunan temsilcisi mücadeleyi 89-66 kazandı.

Lacivert-beyazlı ekip EuroLeague'deki 3. yenilgisini aldı. (Fotoğraf: AA)Lacivert-beyazlı ekip EuroLeague'deki 3. yenilgisini aldı. (Fotoğraf: AA)

MONTERO 16 SAYI ATTI

Olympiakos'ta Montero 16 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Jones 11, Ward, Vezenkov ve Ndiaye 9'ar sayıyla galibiyete katkı sağladı. Anadolu Efes'te Payne 12 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Dozier 11, Lloyd 10 ve Yusta 8 sayı üretti.

Payne, Anadolu Efes'in en skorer oyuncusu oldu. (Fotoğraf: AA)Payne, Anadolu Efes'in en skorer oyuncusu oldu. (Fotoğraf: AA)

EFES 3. KEZ KAYBETTİ

Anadolu Efes, Olympiakos karşısında aldığı sonuçla EuroLeague'deki 3. mağlubiyetini yaşadı. Olympiakos ise 4. haftanın ardından 3. galibiyetini hanesine yazdırdı.

PERİYOT SONUÇLARI

1. periyot: Olympiakos 26-16 Anadolu Efes
Devre: Olympiakos 35-31 Anadolu Efes
3. periyot: Olympiakos 62-49 Anadolu Efes
Maç sonucu: Olympiakos 89-66 Anadolu Efes

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