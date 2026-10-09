Beşiktaş, Baskonia'yı deplasmanda 92-84 mağlup etti. (Fotoğraf: EPA)

WILBEKIN 24 SAYI ATTI

Beşiktaş'ta Scottie Wilbekin 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Devon Dotson ve Wenyen Gabriel 14'er, Jaylen Nowell 12, Anthony Brown ise 9 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Baskonia'da Rodions Kurucs'un da aralarında bulunduğu kadroda en yüksek skor katkısı 23 sayıyla Duarte'den geldi.

ALIMPIJEVIC 200. MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Baskonia karşılaşmasıyla birlikte siyah-beyazlı takımın başında 200. maçına çıktı. Kartal, Alimpijevic'in 200. maçını deplasmanda aldığı 92-84'lük galibiyetle tamamladı.