Beşiktaş Baskonia'yı deplasmanda devirdi! Wilbekin'den 24 sayı
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Baskonia'yı 92-84 mağlup etti. Buesa Arena'da oynanan mücadelede siyah-beyazlıların en skorer ismi 24 sayıyla Scottie Wilbekin oldu. Beşiktaş bu sonuçla organizasyondaki ikinci galibiyetini aldı.
Siyah-beyazlı ekip, İspanya deplasmanındaki karşılaşmaya etkili başladı. İlk periyotta hücumda üstünlük kuran Beşiktaş, ilk 10 dakikayı 28-20 önde tamamladı. Baskonia ikinci çeyrekte farkı kapattı ve soyunma odasına 51-49 üstün girdi.
SON PERİYODA BEŞİKTAŞ ÖNDE GİRDİ
Üçüncü çeyrekte yeniden üstünlüğü ele geçiren Beşiktaş, final periyoduna 73-71 önde başladı. Son bölümde skor avantajını koruyan siyah-beyazlılar, Baskonia'nın geri dönüşüne izin vermedi ve mücadeleyi 92-84 kazandı.
WILBEKIN 24 SAYI ATTI
Beşiktaş'ta Scottie Wilbekin 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Devon Dotson ve Wenyen Gabriel 14'er, Jaylen Nowell 12, Anthony Brown ise 9 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Baskonia'da Rodions Kurucs'un da aralarında bulunduğu kadroda en yüksek skor katkısı 23 sayıyla Duarte'den geldi.
ALIMPIJEVIC 200. MAÇINA ÇIKTI
Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Baskonia karşılaşmasıyla birlikte siyah-beyazlı takımın başında 200. maçına çıktı. Kartal, Alimpijevic'in 200. maçını deplasmanda aldığı 92-84'lük galibiyetle tamamladı.
İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde oynadığı 4. maçta ikinci galibiyetini elde etti. Baskonia ise üçüncü kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
PERİYOT SONUÇLARI
1. periyot: Baskonia 20-28 Beşiktaş
Devre: Baskonia 51-49 Beşiktaş
3. periyot: Baskonia 71-73 Beşiktaş
Maç sonucu: Baskonia 84-92 Beşiktaş