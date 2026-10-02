Fenerbahçe Tarfin durdurulamıyor! EuroLeague'de BC Dubai'ye şans tanımadı
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague normal sezonunda BC Dubai'yi 76-66 mağlup etti. İlk çeyrekte çift haneli farkı yakalayan sarı-lacivertliler, devre arasına 42-39 önde girerken son bölümde yeniden kontrolü eline alarak parkeden galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Tarfin, savunmada rakibine kolay sayı şansı vermedi. Hücumdaki ritmini de erken bulan sarı-lacivertliler ilk periyodu 26-14 üstün tamamladı.
DUBAİ İKİNCİ ÇEYREKTE YAKLAŞTI
BC Dubai ikinci periyotta oyuna ortak oldu. Konuk ekip bu bölümü 25-16 üstün geçerek farkı 3 sayıya kadar indirdi. Fenerbahçe Tarfin buna rağmen soyunma odasına 42-39 önde gitti.
ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA FARK KORUNDU
İkinci yarının ilk bölümünde iki takım da savunmada ön plana çıktı. Fenerbahçe Tarfin üçüncü çeyreği 13-12 üstün geçerek son 10 dakikaya 55-51 önde girdi.
SON ÇEYREKTE NOKTAYI KOYDU
Final periyodunda yeniden hücum temposunu yükselten sarı-lacivertliler rakibinin geri dönüşüne izin vermedi. Son çeyreği 21-15 kazanan Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague mücadelesinden 76-66 galip ayrıldı.
BINGHAM JR. 20 SAYIYLA ÖNE ÇIKTI
Fenerbahçe Tarfin'de Marcus Bingham Jr. 20 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. BC Dubai'de ise Elie Okobo 18 sayıyla mücadeleyi tamamladı.
PERİYOT SONUÇLARI
1. periyot: Fenerbahçe Tarfin 26-14 BC Dubai
2. periyot: Fenerbahçe Tarfin 42-39 BC Dubai
3. periyot: Fenerbahçe Tarfin 55-51 BC Dubai
Maç sonucu: Fenerbahçe Tarfin 76-66 BC Dubai