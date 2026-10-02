Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Tarfin, savunmada rakibine kolay sayı şansı vermedi. Hücumdaki ritmini de erken bulan sarı-lacivertliler ilk periyodu 26-14 üstün tamamladı.

DUBAİ İKİNCİ ÇEYREKTE YAKLAŞTI

BC Dubai ikinci periyotta oyuna ortak oldu. Konuk ekip bu bölümü 25-16 üstün geçerek farkı 3 sayıya kadar indirdi. Fenerbahçe Tarfin buna rağmen soyunma odasına 42-39 önde gitti.