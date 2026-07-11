Mike James Anadolu Efes'te! 1+1 yıllık sözleşme

Mike James

MIKE JAMES'İN KARİYERİ DİKKAT ÇEKİYOR

2021-2022 sezonunun başından bu yana Fransa ekibi Monaco'da forma giyen Mike James, kariyerinde hem NBA hem de Avrupa'nın önemli kulüplerinde görev yaptı. Deneyimli oyuncu, NBA'de Phoenix Suns, New Orleans Pelicans ve Brooklyn Nets formalarını giyerken, Avrupa'da ise Baskonia, Panathinaikos, EA7 Emporio Armani Milan, CSKA Moskova ve Monaco'da mücadele etti.

Kariyeri boyunca çok sayıda lig ve kupa şampiyonluğu yaşayan James, bireysel başarılarıyla da öne çıktı. ABD'li yıldız, 2024 yılında EuroLeague'in En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilirken, 2025 yılında hazırlanan "EuroLeague Tarihinin En İyi 25 Oyuncusu" listesinde de kendisine yer buldu.