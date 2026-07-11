Mike James Anadolu Efes'te! 1+1 yıllık sözleşme
Anadolu Efes, EuroLeague'in yıldız isimlerinden Mike James'i kadrosuna kattığını açıkladı. Lacivert-beyazlı ekip, tecrübeli oyun kurucu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Anadolu Efes, yeni sezon kadro planlaması kapsamında önemli bir transfere imza attı. Lacivert-beyazlı kulüp, son yıllarda Monaco formasıyla EuroLeague'de dikkat çeken performans sergileyen ABD'li oyun kurucu Mike James'i renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki basketbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
MIKE JAMES'İN KARİYERİ DİKKAT ÇEKİYOR
2021-2022 sezonunun başından bu yana Fransa ekibi Monaco'da forma giyen Mike James, kariyerinde hem NBA hem de Avrupa'nın önemli kulüplerinde görev yaptı. Deneyimli oyuncu, NBA'de Phoenix Suns, New Orleans Pelicans ve Brooklyn Nets formalarını giyerken, Avrupa'da ise Baskonia, Panathinaikos, EA7 Emporio Armani Milan, CSKA Moskova ve Monaco'da mücadele etti.
Kariyeri boyunca çok sayıda lig ve kupa şampiyonluğu yaşayan James, bireysel başarılarıyla da öne çıktı. ABD'li yıldız, 2024 yılında EuroLeague'in En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilirken, 2025 yılında hazırlanan "EuroLeague Tarihinin En İyi 25 Oyuncusu" listesinde de kendisine yer buldu.
EFES'TEN "HOŞ GELDİN" MESAJI
Anadolu Efes, transferin ardından yaptığı açıklamada Mike James'in Avrupa basketbolunun simge isimlerinden biri olduğuna vurgu yaptı. Kulübün açıklamasında, "Avrupa basketbolunun simge isimlerinden biri olan ve 2024 yılında EuroLeague MVP'si de seçilen Mike James ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladık. Kariyeri boyunca pek çok lig ve kupa şampiyonluğu kazanmasının yanı sıra 2025 yılında 'EuroLeague Tarihinin En İyi 25 Oyuncusu' listesine girme onurunu da yaşayan Mike James'e hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.