Türkiye'nin Dünya Kupası 2. turdaki rakipleri kim? Maçların tarihleri belli oldu
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde C Grubu’nu namağlup lider tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, ikinci tura büyük avantajla yükseldi. Türkiye, ilk turdaki puanlarını ikinci tura taşıyacak ve yeni aşamada D Grubu’ndan gelen İtalya, Litvanya ve İzlanda ile oynayacak.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nu namağlup tamamladı. Ay-yıldızlılar, 6'da 6 yaparak ikinci tura lider ve büyük avantajla yükseldi.
12 DEV ADAM'DAN 6'DA 6
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda yoluna kayıpsız devam etti. Türkiye; Sırbistan, Bosna Hersek ve İsviçre ile mücadele ettiği grubu 6 galibiyetle lider tamamladı.
Ay-yıldızlılar, bu sonuçla ikinci tura yalnızca lider olarak değil, önemli bir puan avantajıyla da geçti. FIBA'nın resmi puan durumunda Türkiye, C Grubu'nda 6 galibiyet ve 12 puanla zirvede yer alıyor. Sırbistan ve Bosna Hersek de ikinci tur bileti alan diğer takımlar olarak görünüyor.
PUANLAR İKİNCİ TURA TAŞINIYOR
Elemelerde en kritik detay, ilk turda alınan sonuçların ikinci tura taşınması olacak. FIBA formatına göre takımlar, birinci turda elde ettikleri galibiyet-mağlubiyet kayıtlarını ikinci tur grubuna aynen götürüyor. Bu nedenle Türkiye'nin 6'da 6 yapması, Dünya Kupası yolunda büyük avantaj anlamına geliyor.
İkinci turda C Grubu ile D Grubu birleşerek J Grubu'nu oluşturacak. Türkiye, kendi grubundan gelen Sırbistan ve Bosna Hersek ile aynı grupta yer alacak ancak bu ekiplerle yeniden karşılaşmayacak.
RAKİPLER İTALYA, LİTVANYA VE İZLANDA
A Milli Takım, ikinci turda D Grubu'ndan gelen İtalya, Litvanya ve İzlanda ile iç saha-deplasman usulü maçlar oynayacak. D Grubu'nda İtalya, Litvanya ve İzlanda ikinci tur hakkı kazanan takımlar arasında yer aldı.
Türkiye bu aşamada toplam 6 maça çıkacak. Ay-yıldızlılar; İtalya, Litvanya ve İzlanda ile hem sahasında hem deplasmanda karşılaşarak 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası bileti arayacak.
ÜÇ PENCEREDE 6 MAÇ OYNANACAK
İkinci tur karşılaşmaları üç ayrı eleme penceresinde oynanacak. FIBA takvimine göre bu pencereler Ağustos 2026, Kasım 2026 ve Şubat 2027 dönemlerinde yapılacak. Her pencerede takımlar ikişer maç oynayacak.
Bu aşamanın sonunda ikinci tur gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar, Katar'da düzenlenecek 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak. Avrupa elemelerinde toplam 12 takım Dünya Kupası bileti alacak.
DÜNYA KUPASI YOLUNDA BÜYÜK FIRSAT
Türkiye'nin grubu namağlup tamamlaması, ikinci tur öncesi en büyük kozlardan biri oldu. İlk turdan taşınacak galibiyetler, ay-yıldızlıların Dünya Kupası bileti için hata payını artırdı.
Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım, ikinci turda Avrupa basketbolunun güçlü ekiplerinden İtalya ve Litvanya'nın yanı sıra İzlanda ile karşılaşacak. 12 Dev Adam, bu 6 maçlık periyodu ilk üç içinde tamamlaması halinde 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası'na katılacak.